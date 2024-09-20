Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В сегоднешнем анализе, сфера экономи и корпоротивного управления адаптируется к внешнем ограничениям банков и комиссий за переводы. В Краснодарском крае запущено движение современных низкопольных трамваев, что показывает экономическую результативность. Так же процветает социальная сфера в виде волонтёрства для добрых дел и экогологической защиты на озере Кымыл-Эмтор. Обучение и культура перспективны.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Переводы граждан: новые тарифы в СБП

Банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года.

2. Дмитрий Григоренко: В Краснодарском крае запущено движение современных низкопольных трамваев

В Краснодарском крае стартовало движение современных низкопольных трамваев в рамках федеральной программы развития городского электротранспорта. Она реализуется под руководством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

3. Новый дом для добрых дел: Политех открыл Центр общественного развития «Добро.Центр»

18 сентября в Главном учебном корпусе состоялось очень важное событие для волонтёрского сообщества Политеха — торжественное открытие обновлённого пространства Центра общественного развития «Добро.Центр» на базе Центра волонтёрских проектов «Гармония» Гуманитарного института СПбПУ. Добро.Центр «Гармония» СПбПУ — это центр общественного развития, площадка для создания общественно значимых проектов, организации волонтёрских, благотворительных, творческих и образовательных мероприятий.

4. Китайский университет геологических наук намерен развивать информационные технологии с Политехом

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась встреча с представителями Китайского университета геологических наук (г. Пекин). На ней обсуждались перспективы совместного сотрудничества в области образования и науки. КУГН — это ключевой национальный университет, подчиняющийся непосредственно Министерству образования и построенный совместно с Министерством природных ресурсов Китая.

5. Волонтёры «Роснефти» очистили берега сибирского озера Кымыл-Эмтор

Компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») провела экологический субботник на озере Кымыл-Эмтор в рамках всероссийской акции «Вода России». 300 волонтеров предприятия очистили более 6 км береговой линии, собрали и вывезли 30 м3 мусора, отсортированный пластик направили на переработку. В ходе акции нефтяники также присоединились к городскому субботнику по уборке берега реки Оби в черте Нижневартовска.

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