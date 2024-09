Президент «Арман холдинга» Серикбай Бисекеев встретился с политехниками

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 сентября состоялась встреча студентов Политехнического университета с основателем и президентом компании «Арман холдинг», выпускником СПбПУ 1994 года и Почётным профессором вуза Серикбаем Бисекеевым. Он рассказал о том, как найти свой путь в жизни, обрести призвание, реализовать сильные стороны.

Мне очень приятно, что в зале заседаний Учёного совета проходит встреча с нашим дорогим выпускником, Почётным профессором Политехнического университета. С Серикбаем Жолдыбаевичем мы учились на одном факультете, но на разных кафедрах. После окончания вуза Серикбай выстроил уникальную жизнь. У каждого человека должны быть внутренние принципы, по которым он живёт. Я считаю, что для вас это будет очень интересное и познавательное общение , — открыл мероприятие первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев.

Серикбай Бисекеев начал встречу с рассказа о себе.

Я родился в посёлке Камышное Кустанайской области, Казахская ССР. У меня были две младшие сестрёнки, приходилось со студенческих лет помогать родителям. Меня так воспитывали — быть полезным , — поделился Серикбай Жолдыбаевич.

Он представил деятельность холдинга, который является производителем и поставщиком интеграционных решений в области энергетики и телекоммуникаций и имеет представительства и производства в России, Казахстане, Сингапуре, Индии, Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах, на Кипре. Серикбай Жолдыбаевич рассказал также о компании Synergy Astana с представительствами в России, Казахстане, Узбекистане и Беларуси, которая специализируется в области энергетики, о совместном предприятии с General Electric в Казахстане и компании R:ED Robotics Education по производству детских образовательных программируемых наборов по робототехнике.

Встреча проходила в формате вопрос-ответ, поэтому ребята смело интересовались у гостя историей успеха и просили советы для личностного и профессионального роста.

Я написал книги “Сделай Себя Сам” и “Дневник успеха”, в которых разложил по полочкам, как мне удалось добиться поставленных целей. Запомните, что у каждого из вас свой путь, непохожий ни на кого. Есть наука о математике, физике, но нет науки о счастье, так как у каждого своё счастье. Всё в ваших руках , — заверил Серикбай Жолдыбаевич.

Политехники спрашивали и о том, как пройти путь от создания до реализации проекта.

Если вы готовы двигаться в выбранном направлении с утра до вечера, то результат обязательно будет, но со временем. Я всегда говорю, что фокус и терпение приведут к результату. Не бойтесь. Все открытия находятся за рамками вашего страха. Мне всю жизнь говорят, что у меня не получится, что я ненормальный. Я им отвечаю: “Да”, и потом всё равно делаю , — посоветовал Серикбай Бисекеев.

Прозвучали вопросы, связанные с карьерой.

Важно иметь конечную точку и идти к ней по ступенькам, чуть корректируя путь. Я вам рекомендую каждое утро задавать себе вопросы: “Кто я такой?”, “Что я хочу?” и “В чём моя миссия?”. И Всевышний, Вселенная подскажут, что нужно делать для достижения цели. Если вы верите во Всевышнего, настроены на связь с ним, то зададите нужный вопрос и получите ответ, который даст вам возможность изменить мир , — рассказал Серикбай Жолдыбаевич.

Студенты СПбПУ спрашивали о решениях, предлагаемых «Арман холдингом», перспективах развития возобновляемой энергетики, научных разработках и сотрудничестве с Политехом, повышении конкурентоспособности продуктов и поиске покупателей, о дружбе и семейных ценностях. Политехники с удовольствием слушали студенческие истории гостя.

Когда я возвращаюсь в Петербург, в Политех, всегда происходит наплыв впечатлений, воспоминаний , — признался Серикбай Бисекеев.

Встреча завершилась вручением памятных подарков от «Арман холдинга» авторам лучших вопросов.

