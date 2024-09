Полномочный представитель Президента РФ в СФО принял участие в медиасессии «Сибирской медианедели» в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Медиасессия «Коснуться каждого сердца: инновационные каналы доставки контента, современные медийные форматы, развитие аудитории СМИ» состоялась на площадке Новосибирского государственного университета в рамках XIV «Сибирской медианедели» 18 сентября.

«Сибирская медианеделя» проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Программа мероприятий ориентирована на повышение профессионального уровня региональных журналистов, организацию широкого обмена опытом между экспертами медиаотрасли, а также на активную информационную поддержку важнейших государственных проектов и инициатив.

В дискуссии приняли участие журналисты из регионов Сибири – победители XIX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», медиаменеджеры и студенты направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ.

Спикерами медиасессии выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, руководитель программы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Куприянов, руководитель направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Ольга Журавель, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Томского государственного университета Юлия Эмер.

Речь шла о том, как медиаспециалистам работать с новыми платформами, что такое проактивная позиция журналиста в эпоху информационного противостояния, каким образом позиционировать страну или регион через современные медиа.

Анатолий Серышев отметил, что возможность мгновенно воздействовать на сознание множества людей повышает уровень ответственности журналистов. Кроме того, средства массовой информации остаются важными посредниками между органами публичной власти и гражданами. Поэтому на первый план для журналистского сообщества выходят профессионализм, компетентность и взвешенный подход к оценке ситуации.

— Направление «Журналистика» в НГУ имеет довольно длительную историю. Данное направление появилось почти 30 лет назад, в 1995 году. Спустя пять лет оно выделилось в отдельный факультет, а в 2016 году вошло в состав объединенного Гуманитарного института НГУ. За период с 2000 по 2024 год данное направление подготовило 1060 медиаспециалистов. Наши выпускники работают на крупнейших телевизионных каналах, в редакциях крупнейших российских газет и в пресс-службах научных институтов. Они вносят весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию науки в Сибирском федеральном округе. В СО РАН наши выпускники делают многое для того, чтобы наука становилась доступной и открывалась простым людям. Около 20 процентов выпускников направления «Журналистика» связывают свою профессиональную деятельность с научной журналистикой. Это очень сложный вид журналистской деятельности, требующих особых подходов. Я очень рад, что наши выпускники выполняют свою работу достойно, — сказал Михаил Федорук.

Для участников «Медианедели» провели экскурсию в Демонстрационном центре новых технологий в сфере искусственного интеллекта НГУ, где представлены 15 экспонатов, которые охватывают все основные сферы, связанные с функционированием «умного города». Они увидели «Цифровой двойник кампуса» — информационную модель, которая является точной цифровой копией основных зданий нового кампуса университета. Это совместная разработка НГУ и компании Albacore. Гостям представили сети и сервисы контроля качества атмосферного воздуха (совместная разработка НГУ и компании CitiAir). Живой интерес у журналистов вызвал программно-аппаратный комплекс для дистантного скринингового обследования зрения «Окулист Игорь» (совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра ИИ НГУ), а также разработки ученых НГУ в области беспилотной авиации.

Также гости НГУ побывали в Лаборатория археографии и источниковедения Гуманитарного института, которая была создана в июне этого года в составе Научно-образовательного центра «Наследие» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Здесь им показали уникальные старинные книжные издания и рассказали о работе с этими уникальными объектами материальной культуры.

