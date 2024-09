Первокурсники ГУУ посетили выставку CeMAT RUSSIA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 сентября студенты первого курса специальности «Логистика и управление цепями поставок» посетили выставку CeMAT RUSSIA.

Студенты погрузились в актуальные тренды и практики в сфере логистики, зарядились энергией для дальнейшего изучения логистических практик и укрепили связь с профессиональным сообществом.

На экспозиции были представлены как действующие, так и потенциальные партнеры, что создавало отличную возможность для обмена опытом и поиска новых форматов сотрудничества.

Первокурсникам была особенно интересна компания Yandex Robotics, разрабатывающая роботов и системы автоматизации для интралогистики, которые значительно упрощает процессы на складах.

Кроме того, ребята познакомились с предложениями Экосистемы AXELOT, которая включает в себя логистический консалтинг, техническое оснащение складов и системы автоматизации.

«Мне очень понравилась выставка, было интересно погрузиться в мир логистики. Я поняла, что выбрала правильное направление и правильный университет», — поделилась студентка Софья Фомина.

Напомним, что в 2023 году в выставке приняли участие 202 компании из 9 стран мира. Ее посетили 8 294 специалиста из 79 регионов России, в том числе, ответственные за бесперебойность логистических процессов в таких компаниях, как Lamoda, Азбука Вкуса, Wildberries, Норильский никель, Ростелеком, X5 Group, Kerama Marazzi, Комус, ВКУСВИЛЛ, Великолукский мясокомбинат, Камаз, Л’Ореаль и многих других.

