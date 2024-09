Новый дом для добрых дел: Политех открыл Центр общественного развития «Добро.Центр»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 сентября в Главном учебном корпусе состоялось очень важное событие для волонтёрского сообщества Политеха — торжественное открытие обновлённого пространства Центра общественного развития «Добро.Центр» на базе Центра волонтёрских проектов «Гармония» Гуманитарного института СПбПУ. Добро.Центр «Гармония» СПбПУ — это центр общественного развития, площадка для создания общественно значимых проектов, организации волонтёрских, благотворительных, творческих и образовательных мероприятий.

Целям развития добровольчества в университете теперь будет служить обновлённая и оборудованная 101 аудитория Главного учебного корпуса, которая совмещает на своей площадке лекторий для организации лекционных мероприятий, а также зону для переговоров и проведения мастер-классов и тренингов.

Право открыть Добро.Центра «Гармония» СПбПУ предоставили проректору по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максиму Пашоликову и директору Гуманитарного института Наталье Чичериной. Именно благодаря их личной поддержке и при их активном участии Добро.Центр успешно развивается.

Центр волонтёрских проектов “Гармония” уже много лет держит высочайшую планку в организации добровольчества и социально-ориентированной проектной деятельности. Коллеги не останавливаются на достигнутом и продолжают дарить студентам возможности реализовать себя через общественно полезную деятельность, которая помогает развиваться и самим ребятам, и, конечно, нашей стране. Я уверен, что новое пространство станет знаковым местом и точкой притяжения самой активной и неравнодушной молодёжи политехнического сообщества , — отмечает проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов.

В этой аудитории проведено множество обучающих лекций, тренингов и мастер-классов: от оказания первой помощи и психологической поддержки, до публичных выступлений, креативности и финансовой грамотности.

При поддержке Добро.Центра активные студенты могут реализовать свои идеи и превратить мечту изменить мир к лучшему в масштабный проект, который поможет сотням, а иногда и тысячам человек. К таким проектам мы с гордостью можем отнести Международный конкурс социального творчества «Пульс поколения #ПроДобро», Всероссийскую школу медиаволонтёров MediaVOL, Молодежный чемпионат Санкт-Петербурга по оказанию первой помощи и многие-многие другие.

Гармония стала первым в Санкт-Петербурге университетским Добро.Центром и вошла в ТОП-3 лучших волонтёрских сообществ России на базе образовательных организаций высшего образования, и сегодня Гармония стала центром внедрения программы «Обучение служением» в СПбПУ, официальный запуск которой состоялся также 18 сентября.

«Обучение служением» — это программа, которая посредством реализации образовательных проектов с социальной пользой, призвана развивать у студентов уважение к истории и достоянию России, социальную ответственность и стремление своей профессиональной деятельностью приносить пользу обществу. Это стремление очень близко команде Центр волонтёрских проектов «Гармония».

Добро.Центр “Гармония” — это самое комфортное место для выхода из зоны комфорта. Взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за возможность своей деятельностью изменить к лучшему жизни окружающих — это достойный поступок профессионала и, в первую очередь, человека. Программа “Обучение служением” создаёт для студентов условия, в которых они могут раскрыть социальный потенциал профессии , — рассказывает директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Команда Центра занимается организацией добровольческих выездов, мастер-классов, концертов и выставок в детских домах и госпиталях. Студенты рисуют картины, вяжут мягкие игрушки, своими руками создают талисманы, которые с теплом передаются в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Ежегодно в сотнях мероприятиях Добро.Центра «Гармония» участвуют тысячи студентов СПбПУ и других университетов Санкт-Петербурга.

Тесная связь программы «Обучение служением» в СПбПУ с добровольчеством и социальным проектированием позволяет добиться высоких образовательных и практических результатов.

