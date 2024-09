Новые возможности образовательного союза БРИКС обсудили на международной школе в Кыргызстане

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Студент из Сибири слушает лекцию профессора из Мумбаи, ученый из Пекина работает над проектом с коллегами в Сан-Паулу. Такие сценарии развиваются уже сейчас — об этом говорили на международной школе для исследователей высшего образования, которая прошла на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Как высшее образование может адаптироваться к новым глобальным вызовам и стать доступнее для всех, детально обсудили представители России, Китая, Индии, Японии и Великобритании. Проблемы общие, решения разные

«Мы говорили о проблемах вузов в странах БРИКС и вариантах их решения, — рассказал Евгений Терентьев, директор Института образования ВШЭ. — Планируем вместе исследовать, обмениваться лучшими практиками и открывать совместные программы, таким образом создавая общее образовательное поле». Неравенство в доступе к образованию стало ключевой темой обсуждения. Это общая проблема для стран БРИКС: везде есть регионы, особенно сельские, где сложно получить хорошее образование из-за нехватки школ, учителей и оборудования. Участники обсудили, как исследования в этой области могут помочь разработать стратегии по преодолению неравенства и развитию человеческого капитала. Эксперты отметили, что важно учитывать культурные особенности каждой страны. В Китае, например, студенты редко задают вопросы из-за традиций, а в Индии доступ к образованию ограничен кастовой системой. Это показывает, что для борьбы с неравенством нужны гибкие подходы, учитывающие специфику каждой страны. Будущему нужен STEM Страны БРИКС активно развивают инженерное образование, понимая, что технологические профессии играют ключевую роль в будущем экономическом росте. Во время летней школы одна из участниц представила исследование, в котором сравнила учебные программы инженерных вузов России и Китая. В Китае обучение ориентировано на практику и сотрудничество с реальными предприятиями, тогда как в России акцент — на фундаментальные теоретические знания.

Тем не менее, во всех странах сохраняется общая проблема разрыва между программами вузов и запросами работодателей. Как отметил Терентьев, «университеты адаптируются медленно, а рынок труда меняется быстро». Это особенно заметно в технологических профессиях, где знания устаревают буквально в течение года. Это означает, что высшим учебным заведениям необходимо не только оперативно пересматривать свои программы, но и активно взаимодействовать с индустрией, чтобы готовить специалистов, востребованных сейчас, а не в прошлом десятилетии. Границы вузам не нужны Пандемия и мировая напряженность последних лет осложнили международное сотрудничество в образовании. Лиджоу Ванг из Университета Токино отметила, что новые ограничения затруднили обмены между вузами разных стран. В ответ на эти вызовы ученые предложили идею «интернационализации на дому». Она позволяет студентам участвовать в международных лекциях и семинарах онлайн, оставаясь в своей стране. Такой подход открывает доступ к обучению у ведущих мировых преподавателей и дает возможность взаимодействовать с зарубежными коллегами, без проблем с визами и лишних расходов на поездки. На школе также обсудили идею единой системы признания дипломов БРИКС. Это упростит трудоустройство выпускников в любой стране блока и повысит ценность их дипломов на мировом рынке труда. Такой шаг усилит академическую мобильность и расширит сотрудничество между странами БРИКС. Сильные игроки на образовательном поле Сотрудничество в образовании между странами БРИКС дает реальные преимущества. Во-первых, это масштаб: 40% мирового населения живет в этих странах, что создает большие возможности для обмена знаниями. Во-вторых, разнообразие: образовательные системы в странах БРИКС сильно отличаются, что помогает находить новые, интересные решения. И, наконец, амбиции: страны готовы пробовать разные подходы и быстро реагировать на изменения. «Мы планируем создать совместную лабораторию для исследований в высшем образовании», — рассказал Евгений Терентьев. Это позволит странам БРИКС делиться опытом, улучшать свои образовательные системы и лучше подготавливать студентов к будущим вызовам.

https://www.hse.ru/news/edu/964549818.html

