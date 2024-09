НГУ и «Ростелеком» представили победителям конкурса «Сибирь.ПРО» детектор силуэта человека

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Ростелеком» и Новосибирский государственный университет рассказали победителям конкурса «Сибирь.ПРО» об инновациях для умного города. Одним из мероприятий XIX Сибирской медианедели стал пресс-тур в Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта НГУ.

В центре представлено 15 экспонатов, которые охватывают ключевые сферы концепции умного города. В их числе — детектор силуэта человека, разработанный сотрудниками НГУ для «Ростелекома» в рамках партнерства по нацпроекту «Цифровая экономика».

Сотрудники НГУ рассказали гостям, что принцип работы решения заключается в аналитическом алгоритме: компьютерное зрение идентифицирует силуэт человека, анализирует его поведение и отслеживает дальнейшее перемещение, в том числе в толпе других людей. Внедрение технологии обеспечит порядок в скверах, парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках, в медицинских и образовательных учреждениях.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома», прокомментировал:

— «Ростелеком» выступает индустриальным партнером НГУ по созданию инноваций для умного города, работающих на базе технологий искусственного интеллекта. Университет обладает всеми необходимыми ресурсами. Сейчас ведутся разработки ряда детекторов, часть из которых связана с поведенческой аналитикой.

Александр Люлько, и. о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, отметил:

— Мы считаем важным познакомить как можно более широкую аудиторию людей с возможностями, которые предоставляет искусственный интеллект. Демонстрационный центр как раз открывает такие возможности. Важно отметить, что технологии, которые представлены в центре, будут в первую очередь внедряться в современном кампусе НГУ. Среди них и разнообразные детекторы, которые являются частью построения комплексной системы безопасности.

Наталья Жалейко, победитель номинации «Цифровая Сибирь» конкурса «Сибирь.ПРО», поделилась впечатлениями:

— Мне как ведущей научно-образовательной передачи «Технологично» было очень полезно и интересно побывать в НГУ. Особенно поразил детектор силуэта человека, разработанный сотрудниками НГУ для «Ростелекома». С его помощью можно за считанные секунды определить примерный возраст человека, его пол и даже цвет одежды, что может стать отличным инструментом безопасности. Такие разработки ещё раз подтверждают, что прогресс не стоит на месте и впереди — большие открытия.

Конкурс «Сибирь.ПРО» — ключевое медиа событие региона, которое проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Ежегодно участие в нем принимают сотни журналистов. Победители участвуют в Сибирской медиа-неделе.

