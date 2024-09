Михаил Ковальчук сделал взнос в Фонд целевого капитала Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

В год 125-летия Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого продолжает получать подарки от друзей и партнёров. Недавно президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель Наблюдательного совета СПбПУ, Почётный доктор Политеха Михаил Ковальчук сделал взнос в целевой капитал № 1 «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» Эндаумент-фонда СПбПУ.

«Для меня большая честь быть причастным к истории прославленного Петербургского Политеха, — прокомментировал Михаил Ковальчук. —Считаю важным помогать молодым талантам и способствовать формированию нового поколения учёных и инженеров».

Михаил Ковальчук получил Благодарность и Памятную медаль университета за содействие развитию Фонда целевого капитала СПбПУ.

«От имени коллектива Политехнического университета выражаю огромную признательность Михаилу Валентиновичу Ковальчуку за вклад в Фонд целевого капитала Политеха, — поблагодарил ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Мы искренне рады, что благодаря Вашей поддержке в университете станет больше современных лабораторий, у политехников появятся дополнительные возможности развивать свои профессиональные навыки».

Также Андрей Рудской от имени всего коллектива Политеха поздравил Михаила Ковальчука с днём рождения.

Уважаемый Михаил Валентинович, разрешите пожелать Вам в день Вашего рождения, 21 сентября, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, понимания и поддержки друзей и родных. Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, счастьем и успехом. С днём рождения!

