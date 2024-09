Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Адыгею встретился с главой республики Муратом Кумпиловым, провёл совещание по вопросу социально-экономического развития региона, а также осмотрел ряд строящихся объектов.

«Республика Адыгея показывает отличные результаты развития по многим направлениям. Например, в Адыгее вводят более 1 кв. м жилья на человека – это один из самых высоких показателей по России. Республика досрочно завершила расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года, и приступила к новой программе. Хорошие показатели по дорогам. Так, на сегодняшний день по национальному проекту “Безопасные качественные дороги„ более 66% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. Адыгея также имеет огромный туристический потенциал, поэтому тут тоже надо продолжать работать над необходимой инфраструктурой», – сказал Марат Хуснуллин.

На совещании обсуждались результаты работы республики по национальным проектам, в том числе в сфере жилищного и дорожного строительства, а также использование механизмов инфраструктурного меню.

Кроме того, участники совещания обсудили итоги индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Среди основных реализованных проектов – реконструирована автомобильная дорога Даховская – плато Лагонаки, приобретены здания для размещения социально значимых объектов, завершён капитальный ремонт и реставрация трёх объектов культуры и спорта, завершена реконструкция инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе.

Также был затронут вопрос разработки новой индивидуальной программы социально-экономического развития региона до 2030 года, обсуждались планы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В частности, рассмотрены населённые пункты Адыгеи, которые войдут в список опорных и для которых будут разработаны мастер-планы.

«Мы планомерно занимаемся приданием Майкопу столичного облика, формируем современные пространства для досуга и отдыха, ремонтируем дворы и общественные площадки. Благодаря поддержке федерального руководства уже многое удалось сделать в сфере благоустройства. Будем продолжать эту работу. Реализуем проекты, которые имеют социальное значение, позволят улучшить туристскую и рекреационную привлекательность Адыгеи, а также повысить качество жизни наших жителей», – сказал Мурат Кумпилов.

Во время рабочей поездки вице-премьер вместе с главой Республики Адыгея осмотрел несколько новых жилых комплексов в Майкопе, а также провёл встречу с застройщиками, которые реализуют проекты комплексного развития территорий. В целом в республике реализуется восемь проектов КРТ.

Марат Хуснуллин также осмотрел набережную реки Белой, рядом с которой был благоустроен городской парк. Сейчас ведётся проектирование следующего этапа благоустройства парка, где предусмотрена реконструкция крупного плавательного бассейна открытого типа. Кроме того, вице-премьер посетил лесопарковую зону «Мэздах». Проект её благоустройства был признан победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52763/

MIL OSI