Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Михаил Дмитриев / Высшая школа экономики

16 сентября в офисе Сбера состоялась церемония награждения медалистов олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига». Медалисты, а также дипломанты получают льготы при зачислении в НИУ ВШЭ на магистерские программы, дополнительные баллы к портфолио, скидки при оплате обучения. В церемонии приняли участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и президент, председатель правления Сбера Герман Греф. «Высшая лига» — интеллектуальное состязание для студентов и выпускников, желающих проверить свои знания и компетенции и ориентированных на продолжение обучения в магистратуре. В прошлом учебном году она была проведена по 38 направлениям, на нее зарегистрировался 11 921 человек (34 449 регистраций, так как один человек может выбрать несколько направлений). Представлены почти все регионы России и 40 зарубежных стран. Было определено 97 медалистов и 1420 дипломантов. Статус медалиста по направлению присваивается не более чем пяти участникам, вошедшим в топ рейтинга по результатам олимпиады, а при наличии в направлении нескольких треков — вошедшим в топ рейтинга по двум и более трекам. В 2023/24 году олимпиада проводилась при поддержке Сбера. Дипломанты по релевантным направлениям получили промокод на прохождение стажировки Sberseasons, минуя этап скрининга, а также право принять участие во втором этапе Студенческого акселератора Сбера. Церемония награждения прошла в офисе Сбера.

Обращаясь к ее участникам, Никита Анисимов сказал: «Многие из вас побеждали в школьных олимпиадах, но не остановились на этом. Обучаясь в лучших университетах России и мира, вы продолжали соревноваться, показывая, что состязание — это путь к развитию. И сегодня вы находитесь в стенах лучшей компании нашей страны по динамике развития, стратегическому видению, коммуникации с университетами». Ректор напомнил, что глава Сбера Герман Греф возглавляет Попечительский совет НИУ ВШЭ и поддерживает олимпиадное движение. Сотрудничество Вышки и Сбера, по его мнению, свидетельствует о том, что «лучшие притягивают лучших».

«Даже участие в олимпиаде “Высшая лига” — уже победа, а вы — настоящие победители. Вы доказали себе, что вам не страшно. Западная философия рекомендует работать над своими слабыми сторонами, восточная — усиливать сильные. Выбирайте любую из них, и будете правы. Желаю вам достичь успеха в жизни. Мы с удовольствием ждем вас в стенах Сбера», — отметил Герман Греф. Никита Анисимов и Герман Греф поздравили самую титулованную участницу «Высшей лиги» прошлого сезона — студентку 4-го курса экономического факультета МГУ Анастасию Матевосову. Она получила 2 медали и 11 дипломов разных степеней, охватив сразу шесть направлений. Ее интервью «Вышке.Главное» можно прочитать здесь.

Награды медалистам по направлениям блока «Человек и общество» вручил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. Он отметил, что любая победа — это новый вызов, ведь предстоит развиваться дальше, преодолевать препятствия и конкурировать с коллегами. «Желаю вам выбирать те траектории, которые позволят реализоваться наилучшим образом», — сказал он.

Руководитель направления Дирекции академических партнерств Сбера Лариса Бабич поздравила медалистов блока «Экономика и управление». «Это очень важная победа. В зале есть те, кто проходил стажировки в Сбере, в том числе в нашем подразделении. Будем рады, если вы присоединитесь к нашей команде», — сказала она.

Директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ, заведующей базовой кафедрой Сбера «Финансовые технологии и анализ данных» Алексей Масютин вручил награды медалистам по направлениям блока «Наука и технологии». Он подчеркнул, что ИИ проникает везде, но без прочных знаний самых разных предметных областей, которые представлены в «Высшей лиге», им невозможно заниматься. В числе медалистов направлений блока «Человек и общество» — Никита Старков, первокурсник магистерской программы НИУ ВШЭ «Интерактивные медиа и цифровые индустрии». Бакалавриат он окончил в РУДН, а на эту программу поступил благодаря медали по направлению «Медиакоммуникации». «Одной из ключевых олимпиад, в которых я участвовал в прошлом году, была “Высшая лига”, — рассказывает Никита. — Выбрал направление “Медиакоммуникации” с тремя треками, пересмотрел все возможные материалы по теме и три дня сидел за ноутбуком — выполнял задания. Было безумно сложно. Когда узнал свой результат, от радости прыгал по комнате». По оценке Никиты, «Высшая лига» дала не только преференции при поступлении в магистратуру. На ее задания он ориентировался при написании дипломной работы и благодаря победе лишний раз убедился в правильности выбора профессиональной траектории. Церемонию вручения медалей в Сбере он оценил с позиции специалиста по медиакоммуникациям: «Я был приятно удивлен, что здесь все так хорошо организовано, прекрасный ведущий, интересные спикеры».

Студент 4-го курса юридического факультета МГУ Глеб Бутылин стал медалистом по направлению «Международное право», и это его вторая медаль на «Высшей лиге» (первую получил в прошлом году). «Мне понравились задания и в прошлый раз, и сейчас, они подобраны с умом, и я считаю, что каждому студенту стоит поучаствовать в этой олимпиаде», — говорит он. Молодой человек родом из Белгорода, где живут его родители, сестра и кошка Алиса. Он вспоминает, что олимпиада проходила 15 марта, в сложный день для Белгорода, когда город находился под обстрелом, и его родные переживали за него, поддерживали на расстоянии. «Без их поддержки я бы не справился», — считает Глеб. Медаль дает Глебу возможность поступить без вступительных испытаний на различные магистерские программы факультета права НИУ ВШЭ. Одна из предпочтительных специализаций — по международному климатическому праву, но пока он не определился окончательно: «Я еще на 4-м курсе. Все только начинается». После вручения медалей представители Вышки и Сбера ответили на вопросы студентов о новых запросах рынка труда, наиболее востребованных компетенциях, роли университетского образования, в том числе магистратуры, в профессиональном развитии. Сергей Рощин, в частности, обратил внимание медалистов, что зарплаты у выпускников магистратуры в среднем на 4% выше, чем у выпускников бакалавриата, а через 4 года после окончания — на 10%. В таких сферах, как математика и компьютерные науки, экономика и управление, разница составляет от 15 до 28%. У девушек зарплатная премия выше, чем у молодых людей. Лариса Бабич, отвечая на вопрос о сотрудничестве Сбера с университетами, подчеркнула, что НИУ ВШЭ был одним из первых, с кем оно началось. Сегодня Сбер реализует 64 образовательные программы более чем в 35 вузах, на них учатся около 2 тысяч студентов, и это кадры, в которых компания заинтересована. Кроме того, Сбер повышает квалификацию преподавателей вузов. Один из вопросов, адресованных Алексею Масютину, был посвящен применению ИИ и других современных технологий в высшей школе, и он рассказал о недавно принятой в Вышке Декларации этических принципов создания и использования систем ИИ, а также об изменениях в системе контроля знаний. Например, в компьютерных науках уходят от написания текстов, контрольной работой может быть MVP — минимально жизнеспособный продукт, созданный командой студентов. После торжественной части медалисты «Высшей лиги» были приглашены к неформальному общению с руководителями НИУ ВШЭ и Сбера во время фуршета и на экскурсию по офису Сбера.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/964576590.html

MIL OSI