Китайский университет геологических наук намерен развивать информационные технологии с Политехом

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась встреча с представителями Китайского университета геологических наук (г. Пекин). На ней обсуждались перспективы совместного сотрудничества в области образования и науки. КУГН — это ключевой национальный университет, подчиняющийся непосредственно Министерству образования и построенный совместно с Министерством природных ресурсов Китая.

В ходе недавней видеоконференции обе стороны выразили заинтересованность в разработке совместной магистерской программы по интеллектуальным системам управления. На встрече в международном департаменте Политеха делегацию принял проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк, директор Научно-технологического комплекса «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» Вячеслав Шкодырев, заместитель начальника Управления международного образования Татьяна Сытникова.

Проректор Дмитрий Арсеньев отметил: Сотрудничество Политеха с университетами Китая активно развивается: на сегодняшний день СПбПУ имеет более 70 партнеров в КНР, среди которых стратегические партнеры, такие как Университет Цинхуа и Чжецзянский университет. В университете обучается более 2300 студентов и аспирантов из Китая, что свидетельствует о высоком интересе к российскому образованию. Новые сотрудничества всегда ведут к созданию новых совместных исследовательских проектов .

Вячеслав Шкодырев показал коллегам из Китая лаборатории и центры Высшей школы управления кибер-физическими системами. Он рассказал про перспективные направления в области искусственного интеллекта, интеллектуальных систем управления, по которым наши университеты могут сотрудничать.

Также обсудили развитие сотрудничества не только по интеллектуальным системам управления, но и по энергетике, материаловедению, аддитивным технологиям и машиностроению.

Ключевые направления сотрудничества включают разработку совместных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, обмен профессорами для чтения лекций, реализацию совместных научных проектов.

Секретарь КПК Китайского университета геологический наук, профессор Лэй Ялинь добавила: Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с СПбПУ. Совместные научные проекты и публикации, программы академического обмена, это лишь малая часть того, что мы можем реализовать вместе с Политехническим университетом. У наших вузов есть множество точек соприкосновения по передовым научным направлениям. Это значит, что нам есть чем поделиться друг с другом .

В завершении визита китайские коллеги посетили суперкомпьютерный центр «Политехнический» и Научно-образовательный центр «Газпромнефть-Политех».

