Кадры решают: Политех на молодёжном треке форума BRIEF

Уже шестой год подряд Ленинградская область организует Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF. В этом году BRIEF’24 проходил на всесезонном курорте «Охта Парк», расположенном в Ленинградской области. Форум BRIEF — ключевое деловое событие региона. Он посвящён взаимодействию бизнеса и власти по вопросам промышленной политики, локализации и развитии производств в Ленобласти и мер государственной поддержки бизнеса.

Организаторами форума стали заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов и директор агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко.

На форуме организовали молодёжный трек «Кадры решают», в рамках которого проводилось интерактивное мероприятие «День наставника». Организаторы отобрали 60 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного экономического университета, обучающихся по направлению «Менеджмент».

Мы понимаем, что сейчас практически каждое производственное предприятие в Ленинградской области сталкивается с необходимостью обновления не только материальной базы, но и кадрового состава. Именно студенты и выпускники ведущих вузов как никто могут помочь в решении этой задачи , — отметила на открытии мероприятия Анастасия Михальченко.

Политехнический университет на форуме представляла Высшая школа производственного менеджмента. Это руководитель программ образовательного кластера «Функциональный менеджмент», доцент Ирина Зайченко, старший преподаватель Антон Шабан и ассистент Наталия Смирнова, а также студенты 4 курса бакалавриата и 1 года магистратуры направления «Менеджмент».

Помимо участия студентов Политеха в мероприятиях молодёжного трека, преподаватели ВШПМ Антон Шабан и Наталия Смирнова выступили организаторами и провели мастер-класс «Маркетинг и продвижение продукции промышленного производства».

Мастер-класс был посвящен инструментам маркетинга и продвижения, в частности развитию навыков мобильной видеосъёмки и оперативного монтажа — созданию презентационного видеоконтента для продвижения бизнеса в соцсетях. Мы показали очень хороший результат. За время проведения мастер-класса студенты молодёжного трека создали 10 видеоотзывов о молодёжном дне, которые были опубликованы в социальных сетях , — поделились своими впечатлениями Антон Шабан и Наталия Смирнова.

Студенты эффективно провели время на форуме, решая реальные управленческие задачи в формате кейсов. По итогам «Дня наставника» команды студентов ВШПМ заняли вторые и третьи места.

В нашей Высшей школе мы стараемся реализовывать и развивать практико-ориентированное образование на системной основе и готовить специалистов-управленцев для реального сектора экономики. Также очень важны новые контакты, которые приобрели преподаватели на площадке форума , — отметила директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

Я очень рад, что наше сотрудничество с агентством экономического развития Ленинградской области успешно развивается. После подписания соглашения участие студентов ИПМЭиТ в молодёжном треке форума, позволило, с одной стороны, продемонстрировать им свои навыки и умения в решении управленческих задач перед представителями промышленных предприятий и бизнес-структур Ленинградской области, так как форум является эффективной площадкой для поиска молодых и перспективных специалистов. С другой стороны, помогло получить практический опыт в создании качественного контента с целью успешного продвижения бизнеса , — прокомментировал результаты участия студентов в форуме BRIEF директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин.

