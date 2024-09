Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев провёл совещание, посвящённое исполнению поручений в рамках инцидента «Очистные сооружения»

Об этом Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев сообщил на очередном совещании, посвящённом исполнению поручений в рамках инцидента «Очистные сооружения». В мероприятии приняли участие руководители Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора, представители региональных органов исполнительной власти.

Дмитрий Патрушев напомнил, что начиная с июля текущего года Росприроднадзором обследовано 45 объектов. Он отметил, что уже есть первый положительный пример в Московской области, где объект согласован контрольно-надзорным органом.

При составлении «дорожных карт» регионам со стороны федерального центра оказывается полноценное методологическое сопровождение в круглосуточном режиме.

В настоящее время региональные межведомственные штабы по контролю за ситуацией по очистным сооружениям должны приступить к непосредственной работе по исполнению «дорожных карт» для достижения качественного результата. В частности, обеспечить эффективную координацию процессов, своевременное исполнение намеченных мероприятий и оперативное решение возникающих проблем.

Дмитрий Патрушев дал поручение Минстрою совместно с Минприроды и Росприроднадзором в течение двух недель проработать предложения по необходимым изменениям нормативной базы и представить консолидированную позицию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52760/

MIL OSI