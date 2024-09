Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Краснодарском крае стартовало движение современных низкопольных трамваев в рамках федеральной программы развития городского электротранспорта. Она реализуется под руководством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

На сегодняшний день в Краснодар поставлены 30 трамваев, и первые 10 из них уже начали перевозить пассажиров. Новые трамвайные вагоны оснащены системами мониторинга, GPS-навигацией, климат-контролем, USB-зарядками и валидаторами для безналичной оплаты проезда, что делает поездку более комфортной.

Благодаря низкому центру тяжести низкопольные трамваи обеспечивают большую устойчивость на путях, что снижает риск аварий. Кроме того, конструкция этого вида транспорта предполагает, что пол трамвая всегда находится на одном уровне с платформой на остановках, что делает электротранспорт доступнее для всех категорий граждан, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пожилых людей.

В результате новые трамваи могут быстрее осуществлять посадку и высадку пассажиров, что сокращает время на остановках и повышает общую пропускную способность маршрута.

Всего программой в Краснодаре запланирован запуск 100 низкопольных трамваев. Они будут курсировать в том числе по обновлённому участку трамвайных путей – в городе планируется реконструкция 36 км рельсов.

При этом порядка 3 км трамвайных путей уже обновлено. В частности, построена трамвайная развязка, которая позволит создать единый транспортный каркас с будущими линиями на западе и востоке города.

Кроме того, по программе развития электротранспорта в начале 2024 года в Краснодаре также были запущены 16 электробусов отечественного производства и установлены 8 зарядных станций для их обслуживания. Это дополнительно укрепило экологическую составляющую городского транспорта.

«Сегодня в Краснодарском крае запущено движение новых низкопольных трамваев. Для краснодарцев это особенно значимое событие, потому что трамвай – один из самых востребованных ими видов транспорта, который обеспечивает удобное и быстрое передвижение по городу вне зависимости от загруженности дорог. Сейчас в Краснодаре также ведутся работы по обновлению трамвайных путей. Идея заключается в том, чтобы они связали все части города. Это не только улучшит транспортную доступность, но и сделает город более комфортным для жителей и туристов», – сказал Дмитрий Григоренко.

В рамках программы в Краснодаре запущена цифровая платформа по управлению общественным транспортом. Горожане могут планировать свой маршрут, проверять точное время прибытия транспорта, оставлять обратную связь о качестве общественного транспорта через мобильное приложение.

Комплексная программа развития городского электротранспорта реализуется в 10 регионах – Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

В данный момент свыше 260 новых трамваев были поставлены по программе в регионы России, и в 6 субъектах страны первые трамваи уже начали работу на маршрутах. Так, помимо Краснодара, ещё 38 трамваев запущены в Перми, 8 – в Курске, 13 – в Липецке, 20 – в Волгограде, свыше 50 единиц нового подвижного состава выпущены на маршруты в Нижнем Новгороде.

В рамках программы в регионах также обновлено свыше 110 км трамвайных путей.

Несмотря на обширную географию реализации проекта, внедрены единые стандарты качества строительно-монтажных работ. Строительный контроль на всех участках строительства, входящих в программу, обеспечивается ФАУ «РосдорНИИ» благодаря филиальной сети учреждения.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета по линии Минтранса, региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52756/

MIL OSI