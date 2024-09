Дайджест #ГУУговорит: денег не раздаём

Source: MIL-OSI Russian Language News

На этой неделе в ГУУ дали старт новому сезону программы «Обучение служением» и приняли в гостях Антония Швиндта, который с сегодняшнего дня стал заместителем председателя Правительства России. Тем временем эксперты ГУУ много говорили о долларе, рассказали что такое редомициляция, оценили идею создания международного резервного актива БРИКС, описали отношение к работе у разных поколений, предложили алгоритм грамотного погашения кредитов. Особым вниманием в СМИ пользовался комментарий директора ИЭФ Галины Сорокиной о том, почему россиянам не раздают деньги. С него и предлагаем начать знакомство с дайджестом этой недели.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина объяснила почему нельзя просто раздать россиянам деньги, как делает Таиланд для подъёма экономики. «Никакого замедления экономики, как в Таиланде, у нас нет. Напротив, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018-м — на 2,8 %. А с расходами и потребительским спросом у нас все более чем хорошо — неслучайно Банк России постоянно жалуется на перегрев экономики», – комментирует экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов объяснил, почему слабеет экономика Китая. По его мнению, основная внутренняя проблема для экономического роста Китая — все же слабое потребление, которое сейчас находится на самом низком уровне со времен карантинных ограничений, введенных во время пандемии. Потребление ограничено стагнацией кредитования домохозяйств и «опустошенными» личными сбережениями.

— Также Евгений Смирнов прокомментировал заявление Трампа о возможном введении 100% пошлин на товары из стран, которые отказываются от доллара. Эксперт не думает, что это обещание реализуемо. Дело в том, что такие пошлины приведут к удорожанию американского импорта, дефициту ряда товаров из стран Азии, и, в конечном итоге, спровоцируют инфляцию в США.

— Ещё больше подробностей на тему доллара, как мировой валюты, Евгений Смирнов приводит в своей колонке. «Важно принимать во внимание, что на протяжении многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. Сейчас же мировая экономика фрагментируется, торговля регионализируется, и, по существу, у стран нет серьезного инструмента, который представлял бы достойную альтернативу доллару», – отметил экономист.

— В продолжение темы Евгений Смирнов рассказал о том, как доллар стал мировой валютой. «Доминирование экономики США и самые большие золотые запасы привели к тому, что фактически доллар стал мировой резервной валютой уже в 1944 году, с принятием известных Бреттон-Вудских соглашений, когда был провозглашен так называемый золотодолларовый стандарт», – напомнил эксперт.

— Помимо этого Евгений Смирнов рассказал, что такое редомициляция. Это перенос юридического адреса компании в другую страну без прекращения работы в первоначальном государстве. «Важно отметить, что компаниям, которые существуют на рынке долгое время, редомициляция позволяет сохранить их идентичность, права на собственные активы независимо от того, в какой стране они находятся», — отметил Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов прокомментировал прогноз аналитиков Morgan Stanley о возможном паритете доллара и евро. «Кроме того, очень даже вероятно, (причем в довольно неотдаленной перспективе – 2025-2026 годах) что курс евро может даже просесть ниже американского доллара (тем более что такое уже было в минувшем 2023 году)», – предупреждает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков объяснил наметившуюся тенденцию возврата западных компаний на российский рынок под новыми брендами. «Уход из того или иного региона, уход из той или иной страны, конечно, чреват большими убытками. Мы, в принципе, видим негативные тенденции в экономике тех компаний, которые покинули Россию по тем или иным причинам», –сказал эксперт.

— Также Максим Чирков отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ до 19%. «Игроки верят, что Центральному банку удастся сдержать рост инфляции. На самом деле, учитывая серьезность принимаемых мер, это абсолютно очевидно. И в настоящее время индексы растут, несмотря на то, что действительно повышение ключевой ставки обычно приводит к снижению», – отметил экономист.

— Помимо этого Максим Чирков оценил идею БРИКС создать новый международный резервный актив с привязкой к валютам стран-участниц, золоту, нефти, зерну и другим биржевым товарам. «Идея хорошая. Сейчас мир находится под воздействием огромного количества санкций, которые препятствуют товарообороту лидеров мировой экономики. И речь не только о России (на четвёртом месте по паритету покупательной способности (ППС) но и, например, о Китае (первое место по ППС), против которого США вводят санкции», – сказал Максим Чирков.

— Кроме того Максим Чирков предрёк серьёзные последствия для Запада в случае ограничения экспорта российского титана, урана и никеля. «По этим категориям сырья я бы ожидал очень серьезного роста цен. И российские производители, которые используют подобное сырье, окажутся в очень хорошей конкурентной ситуации. Когда у нас эти материалы, это сырье будет дешевле, а в странах Запада дороже», – высказался эксперт.

— Также Максим Чирков объяснил причины рекордного роста зарплат в России. «Как я уже сказал, рост российской экономики достаточно серьезный, кроме того, влияние оказывает дефицит рабочей силы. Коммерческие компании и государственные структуры — все вынуждены поднимать заработные платы», – говорит экономист.

— Не отходя далеко от темы Максим Чирков прокомментировал возможное замедление роста зарплат до 9% в 2025 году. «Потенциальное замедление, в случае чего, не говорит о сложностях на рынке труда. Следствием этого обычно является резкий рост заработной платы. Не хватает людей. Рост сейчас нормальный. Люди нужны и никаких глобальных проблем на рынке труда в настоящее время нет», — объяснил экономист.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов обсудил особенности бизнес-образования. Для эффективного построения бизнеса с представителями «дружественных стран» — Китая, Индии, стран ЮВА и Ближнего Востока — необходимы дополнительные курсы по кросс-культурным коммуникациям с преподавателями – экспертами, имеющими опыт ведения бизнеса с этими странами. В этих странах будут обращать внимание на то, как руководитель бизнеса интегрирован в местные деловые и политические круги», – подчеркнул эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов предложил алгоритм грамотного погашения кредита в четыре шага: «Первое – решить, что это вам действительно нужно, второе – определить источники погашения, третье – определить порядок погашения (если кредитов у вас несколько), четвертое – выбрать форму погашения кредита».

Больше подробностей на эту тему можно узнать также в нашем канале в «Дзен».

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова обсудила отношение к работе у представителей разных поколений. Зумеры, с её слов, поколение исполнителей, которому нужны четкие задачи. «C понятным объемом работ они чувствуют себя защищенными, тогда как инициатива и неопределенность — не их стихия», — убеждена эксперт.

— Заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова рассказала о подорожании продуктов в октябре. Она отметила, что динамика цен на сахар, маргарин, гречневую крупу, сухие молочные смеси для детского питания и мясо курицы будет незначительной, с ростом менее 1%, что практически не скажется на кошельках потребителей.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова рассказала об уточнениях, дополнениях и статистике за последние два месяца по программе долгосрочных сбережений (ПДС). «Уточнение правил расчета среднемесячного дохода участников ПДС повышает прозрачность расчета платежей, а значит повышает заинтересованность россиян в долгосрочном дополнительном финансировании пенсий. Участники смогут сами рассчитать, на какое софинансирование от государства они смогут рассчитывать, что будет стимулировать их накопительную активность», – сообщает эксперт.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надёхина рассказала об истории празднования Дня сотрудников внутренних органов. «Для самих звезд это была важная и почетная миссия — поздравить защитников общественного порядка. Участие в концерте ко Дню милиции было гарантией популярности артиста», – повествует эксперт.

На сегодня всё. Не ждите, что вам кто-то даст денег просто так. Хорошо учитесь и хорошо зарабатывайте впоследствии. А для эффективной работы мозга позволяйте ему иногда отдохнуть.

