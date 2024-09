В СПбГАСУ побывала делегация Сианьского университета архитектуры и технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Делегация Сианьского университета архитектуры и технологий (слева), справа – Сергей Михайлов, Евгений Королев, Екатерина Возняк, Андрей Зазыкин, Андрей Никулин, Дмитрий Ульрих, Сергей Безпальчук

В СПбГАСУ с дружеским визитом побывала делегация Сианьского университета архитектуры и технологий Китая – партнёра нашего университета по Международному альянсу архитектурно-технологических университетов Шёлкового пути. С 2022 г. университеты налаживают тесное сотрудничество и нацелены на дальнейшее развитие. Так, в прошлом году наши преподаватели участвовали в конференции, приуроченной к 10-й годовщине инициативы по совместному строительству Экономического пояса Шёлкового пути в Сианьском университете архитектуры и технологий. Цель нынешнего приезда его представителей – обсудить сотрудничество, укрепить связи и рассмотреть опыт архитектурного и автомобильно-дорожного факультетов.

В состав делегации Сианьского университета архитектуры и технологий вошли президент университета Чжао Сянмо, заведующий канцелярией президента университета Гао Жуйлун, директор Института архитектуры Лэй Чжэньдун, заместитель начальника отдела по международным обменам и сотрудничеству Ван Чуньмэй, сотрудник отдела по международным обменам и сотрудничеству Ван Сян. С ними встретились проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов, проректор по научной деятельности Евгений Королев, декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, декан автомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства Дмитрий Ульрих, декан строительного факультета Андрей Никулин, директор Центра коллективного пользования СПбГАСУ Сергей Безпальчук и начальник управления международной деятельности Шуайнат Ахмадулаева.

«Россию и Китай связывает стратегическое партнёрство, в котором особое место занимают образование, наука и культура. Наш университет уделяет большое внимание реализации научно-образовательных проектов с университетами Китая. Сотрудничество с вашим вузом предусматривает широкий спектр направлений: это совместные образовательные программы, академический обмен преподавателями и студентами, совместные летние школы, научно-технические разработки, научно-технические конференции, расширение лабораторной базы и издательской деятельности. Особое внимание – мероприятиям в рамках Международного альянса архитектурно-технологических университетов Шёлкового пути. В настоящее время в нашем университете обучается 57 студентов из Китая, из них 23 аспиранта. Университет реализует дополнительные образовательные программы. Большим спросом пользуется программа подготовительного отделения по изучению русского языка. Второй год реализуется программа по изучению китайского языка, действует российско-китайский разговорный клуб», – сообщил Сергей Михайлов.

Он выразил уверенность, что удастся наметить планы по долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству и укреплению доверия между университетами и странами, учитывая в том числе опыт успешного сотрудничества в советские годы.

Президент университета Чжао Сянмо согласился, что у СПбГАСУ и Сианьского университета много общего: оба университета начали свою историю в XIX в., готовят качественные востребованные кадры в архитектурно-строительной отрасли и признаны одними из наиболее авторитетных вузов в своих странах. Кроме того, в каждом помнят и ценят передовой опыт в совместной подготовке кадров в советский период.

«В 1957 году в нашем университете работали советские специалисты. Профессор ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) Георгий Максимов подготовил первых аспирантов в области отопления и вентиляции, руководил строительством лаборатории. В настоящее время наш университет подтверждает высокий уровень образования и имеет международное признание, ряд значимых наград в науке и технике и вносит весомый вклад в городское и сельское строительство страны. Сотрудничество с СПбГАСУ в рамках Международного альянса архитектурно-технологических университетов Шелкового пути позволяет укреплять дружбу, развивать науку, чтобы совместно строить новую эпоху», – отметил Чжао Сянмо.

По его словам, именно на личных встречах удаётся наиболее ёмко обсудить детали сотрудничества, в том числе в продвижении талантов, научных исследований и разработок.

Проректор по научной деятельности Евгений Королёв убеждён, что совместными усилиями удастся прийти к гораздо бо́льшим результатам, нежели в одиночку, тем более что в обоих университетах много аналогичных научных направлений.

«Россия сохранила советские традиции подготовки научных кадров. В области архитектуры и строительства в нашей стране определено 15 научных специальностей. В аспирантуре нашего университета ведётся подготовка по 13 специальностям, в докторантуре – по 12. Действует пять диссертационных советов, в которых проходит защита кандидатских и докторских диссертаций. Будем открывать ещё два. У нас работают специалисты, которые являются членами Российской академии архитектуры и строительных наук, действительные члены Российской инженерной академии, которая представлена и в вашем университете, эксперты Российской академии наук. Для проведения научных исследований имеется соответствующая материально-техническая база, оснащённые лаборатории, которые постоянно усовершенствуем. Открываются новые направления, в том числе и научные, и я уверен, что мы с вами найдём общие точки соприкосновения», – подчеркнул Евгений Королёв.

Он также отметил, что в университете издаются два научных журнала: один входит в систему высшей аттестационной комиссии, другой – в международную систему баз данных Scopus. И коллег-экспертов из вуза-партнёра будут рады видеть в редколлегии этих журналов.

Архитектурный факультет уже демонстрирует пример успешного сотрудничества. Об активном участии студентов архитектурного факультета СПбГАСУ в российско-китайских конкурсах, прохождении стажировок в Китае, успешных проектах студентов, приехавших на обучение из Китая, архитектурных мастерских и в целом о факультете рассказала Екатерина Возняк. При этом она подчеркнула, что факультет готов расширять сотрудничество.

За сотрудничество выступил и директор Института архитектуры Лэй Чжэньдун. Он познакомил с историей института, направлениями подготовки и подчеркнул, что это единственный вуз на Северо-западе Китая, в котором изучаются проектирование, архитектура, городское и сельскохозяйственное планирование, пейзажное проектирование, охрана объектов исторического наследия, городское проектирование. Качество образования подтверждается успехами в различных конкурсах: институт является обладателем 25 международных премий, три года подряд удостаивался высшей премии государственного конкурса страны. В институте имеются государственная архитектурная лаборатория, пять исследовательских центров. В рейтинге институтов по архитектурным направлениям много лет подряд он занимает вторые-третьи места. «Мы заинтересованы в сотрудничестве и обмене опытом с СПбГАСУ, тем более такой опыт уже есть. Сейчас наши основные партнёры находятся в Европе и Азии. Продвижение проектов в рамках Международного альянса архитектурно-технологических университетов Шёлкового пути, программ двойного диплома считаем большим шагом в развитии», – отметил Лэй Чжэньдун.

Он подчеркнул, что, развиваясь, важно не забывать традиции, которыми сильны вузы и которые стали прочным фундаментом качественного образования.

Стороны договорились о совместной реализации проектов и программ, участии в конкурсах и конференциях, организации личных встреч для обсуждения текущих задач.

Встреча продолжилась экскурсией по лабораториям автомобильно-дорожного факультета в сопровождении декана Андрея Зазыкина. К этому направлению у президента университета Чжао Сянмо интерес особый – он профессор в этой области.

