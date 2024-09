Второй набор в магистратуру ГУУ по заочной форме обучения продолжается

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

До 30 сентября Институт заочного образования Государственного университета управления осуществляет второй набор в магистратуру по заочной форме обучения.

По мнению HR-специалистов, магистратура – обязательный следующий шаг после учебы на бакалавра или специалиста. Она дает реальную возможность стать руководителем, а также открывает путь к научной и преподавательской деятельности, расширяющей профессиональные горизонты студентов, и, безусловно, играет важнейшую роль в выборе одного из двух потенциальных кандидатов.

В целом, считается, что отсутствие диплома магистра может стать препятствием не для трудоустройства как такового, а для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. В какой-то момент может оказаться, что сотруднику попросту не хватает квалификации.

Статистика Министерства образования и науки РФ показывает, что процент трудоустроенных выпускников со степенью магистра на порядок выше, чем процент трудоустроенных бакалавров.

Наконец, магистратура – это неотъемлемая часть пути для тех бакалавров, которые в дальнейшем собираются продолжить деятельность в качестве ученого или преподавателя.

Набор ведется на следующие направления подготовки:

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

38.04.03 Управление персоналом

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

40.04.01 Юриспруденция

Образовательные программы заочной формы:

Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса

Финансовые рынки и инвестиции

Экономика бизнеса

Топливно-энергетический бизнес

Транспорт и логистика

Управление в здравоохранении

Управление проектами и программами

Управление инвестиционно-строительным бизнесом

Стратегическое управление в бизнесе

Управление персоналом организации

Государственное и муниципальное управление

Правовое обеспечение управления

Образовательная программа с использованием дистанционных образовательных технологий:

Управление программами и портфелями проектов

