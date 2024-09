Волонтёры «Роснефти» очистили берега сибирского озера Кымыл-Эмтор

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») провела экологический субботник на озере Кымыл-Эмтор в рамках всероссийской акции «Вода России». 300 волонтеров предприятия очистили более 6 км береговой линии, собрали и вывезли 30 м3 мусора, отсортированный пластик направили на переработку. В ходе акции нефтяники также присоединились к городскому субботнику по уборке берега реки Оби в черте Нижневартовска.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Дочерние предприятия Компании реализуют масштабные экологические программы, нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства.

Волонтеры «Самотлорнефтегаза» уже 16 лет заботятся о чистоте прибрежной территории – проводят экологические акции, оборудовали комфортные зоны отдыха. Кымыл-Эмтор – один из самых чистых водоемов вблизи Нижневартовска, популярное место отдыха среди горожан. Озеро является важной частью экосистемы региона, через комплекс водоёмов связано с одной из крупнейших российских рек – Обью.

В этом году традиционный «зелёный марафон» на берегах водоёма стал частью акции «25 добрых дел», которая приурочена к 25-летнему юбилею предприятия. Ранее нефтяники навели порядок в сквере Героев Самотлора, присоединившись к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна».

Развитие экологического волонтёрства – одно из направлений природоохранной деятельности «Самотлорнефтегаза». Сотрудники предприятия регулярно проводят мероприятия по высадке деревьев, акции по уборке территорий, сбору пластиковых отходов, макулатуры, батареек, поддерживают местные «зелёные» инициативы.

Справка: АО «Самотлорнефтегаз» – одно из основных добывающих предприятий НК «Роснефть», ведёт добычу нефти уникального Самотлорского месторождения, расположенного в ХМАО-Югре. Общая площадь лицензионных участков – около 3 тыс. км2. Накопленная добыча предприятия с начала промышленной эксплуатации Самотлора превышает 2,9 млрд т нефти и 400 млрд м3 газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 сентября 2024 г.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220816/

