Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

К участию в олимпиаде допускаются студенты, аспиранты и школьники. Рабочими языками олимпиады являются языки Pascal, C/С++, Java, Kotlin, Python. Жюри готовит решения всех задач на двух языках – C++ и Java/Kotlin. По положению олимпиады она проводится в два тура. Интернет-тур начнётся уже 29 сентября в 10:00 по МСК. По его результатам будут определены сильнейшие команды для участия в очном туре, который состоится в НГУ 1-5 ноября.

Идея проводить Открытую Всесибирскую олимпиаду по программированию возникла ещё в 2000 году, когда команда НГУ впервые участвовала в финале ACM-ICPC (Международной студенческой олимпиаде по программированию, с 2017 года — ICPC) в Орландо и заняла 15 место из 64.

— Мы с директором Института систем информатики СО РАН Игорем Васильевичем Поттосиным пришли на прием к Николаю Сергеевич Диканскому, который был тогда ректором НГУ, с предложением создать свою олимпиаду, чтобы подтянуть уровень сибирских команд. Он сразу одобрил наше предложение и в дальнейшем всегда оказывал поддержку этой олимпиаде, — рассказала Татьяна Викторовна Нестеренко, старший преподаватель Кафедры систем информатики Факультета информационных технологий НГУ.

Игорь Васильевич Поттосин являлся одним из ярких и ведущих профессионалов в области программирования в Новосибирске. С ним связаны легендарные проекты Альфа, Алгибр, Альфа-6, Эпсилон, Бета, Сократ, которые велись в Вычислительном центре им. А. А. Дородницына РАН.

На сегодняшний день Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина — это крупнейшее студенческое IT-событие в России, которое поддерживают ведущие IT-компании. Количество участников олимпиады стабильно высокое: так, в отборочном туре в 2023 году приняли участие около 900 студентов и школьников в составе 290 команд из 45 университетов и 14 школ.

Олимпиада позволяет выявить одаренных молодых людей, которые затем вносят существенный вклад в развитие современных компьютерных технологий в России. Также она является ступенью в подготовке команд к самому престижному студенческому чемпионату мира по программированию ICPC. Поэтому уровень команд ежегодно растет, как и интерес к олимпиаде со стороны сильнейших вузов страны.

Кроме того, олимпиада помогает профессиональному росту студентов, усиливает их самостоятельную работу, является достижением, которое они могут включить в свое резюме.

Как отмечает Елена Викторовна Никитина, заместитель декана Факультета информационных технологий НГУ по учебной работе, участие в олимпиадах развивает такое качество программиста, как умение быстро найти решение какой-либо задачи. Соревнования Поттосинской олимпиады включают задачи разных стилей и уровней сложности.

Старший преподаватель кафедры систем информатики ФИТ, старший разработчик в Дзене Александр Стененко добавляет, что задания на олимпиаде бывают разные: есть номинация, где нужно решать задачи традиционного формата ICPC (применяя свои знания алгоритмов и структур данных и навыки их анализа и синтеза), и есть номинация, где у задач нет единственного правильного решения, и нужно придумать стратегию решения, которая окажется лучше, чем то, что придумали и запрограммировали другие команды. Возможность соревноваться в решении таких задач как раз и является фактором, который привлекает студентов из ведущих вузов страны.

Дли регистрации необходимо войти в систему NSUts, а затем выбрать олимпиаду из списка доступных.

Подробная информация на сайте олимпиады.

При подготовке новости использованы материалы статьи «Двадцатилетний опыт проведения олимпиад по программированию».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/29-sentyabrya-sostoitsya-internet-tur-xxv-otkrytoy-vsesibirskoy-olimpiady-po-programmirovaniyu-im-i-/

MIL OSI