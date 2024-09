19.09.2024 Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: Szpital polowy w Nysie działa. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to ta pomoc medyczna już jest.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz: Szpital polowy w Nysie działa. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to ta pomoc medyczna już jest.19.09.2024

– W Nysie, przy współudziale dyrekcji i lekarzy, pielęgniarek szpitala nyskiego, który musiał być ewakuowany, rozwinięty został polowy szpital wojskowy. Szpital polowy w Nysie działa. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy to ta wstępna pomoc jest, ale też ta o charakterze specjalistycznym. Jeżeli trzeba jest do dyspozycji śmigłowiec i transport drogą lotniczą do innych szpitali – poinformował wicepremier W. Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Nysie.

W czwartek 19 września szef MON po porannym sztabie kryzysowym złożył wizytę w Nysie. Spotkał się z mieszkańcami dotkniętej powodzą miejscowości oraz żołnierzami i funkcjonariuszami innych służb, którzy pomagają w usuwaniu jej skutków.

– Po nocnej akcji umacniania wałów z użyciem śmigłowców, Nysa się obroniła. To było wielkie zaangażowanie wszystkich sił i środków. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dzisiaj pomagają, a wtedy ratowali. Dziękuję wszystkim ochotnikom, służbom, wszystkim tym, którzy cały czas są w akcji. (…) Bardzo dziękuję lekarzom i pielęgniarkom, bo wymieniamy wiele środowisk, ale medycyna i ta wojskowa i cywilna jest zmobilizowana, zaangażowana. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy to ta wstępna pomoc, ale też o charakterze oczywiście specjalistycznym, zaopatrzenie ran. Są już pierwsi przyjęci pacjenci

– poinformował szef MON.

Szef MON przypomniał, że równolegle do działań ratunkowy będą realizowane zadania związane z uporządkowaniem i odbudową terenów dotkniętych przez powódź.

– Szef Sztabu Generalnego uruchomił operację Feniks. To wieloetapowa odbudowa, uporządkowanie miejsc popowodziowych, przywrócenie do stanu użyteczności i normalności. Będziemy tutaj do tego momentu, kiedy życie nie wróci do normalności

– powiedział wicepremier.

Szef MON poinformował także o działaniach prowadzonych przez służby w Głuchołazach.

– W ciągu najbliższych dni most w Głuchołazach będzie odbudowany. Jeden i drugi. Mamy już tam wojska inżynieryjne. Trwa oczyszczanie terenu. Przygotowanie tej przestrzeni do postawienia mostu i to jest najtrudniejszy etap

– podkreślił minister.

