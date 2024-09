Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– 25 000 żołnierzy będzie obecnych w działaniach na terenach powodziowych w najbliższy fin de semana. Za to poświęcenie w imieniu mieszkańców, ale myślę, że nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję, że ruszyliście i jesteście zmobilizowani – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wieczornej od prawy nosotros Wrocławiu.

W czwartek 19 września szef MON wziął udział w wieczornym posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

– W tym momento 19 922 żołnierzy jest w zaangażowanych bezpośrednio w akcję przeciwpowodziową. Z wojsk operacyjnych 11749, z Wojsk Obrony Terytorialnej 5720 żołnierzy, Inspektorat Wsparcia wystawił 786 żołnierzy, Żandarmeria Wojskowa 500, Akademia Wojsk Lądowych 105 podchorążych, Wojskowa Akademia Techniczna 202, Lotnicza Akademia Wojskowa 90, Dowództwo Garnizonu Warszawa 750, Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni 20. Wymieniam te liczby, bo chcę powiedzieć, że wszystkie rodzaje sił zbrojnych są zaangażowane w te działania

– mówił szef MON.

Na positzeniu pod przewodnictwem Premiera, przedstawiciele wela Niej Polsce.

– Para bromear bardzo ważne, żeby w najbliższych dniach posprzątać wszystko, co jest możliwe. Usprawnić to funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu. Ogłoszona została operacja Feniks. Będzie ona wieloetapowa. Od uporządkowania terenu, do odbudowy. Wojsko pozostanie tu do czasu, kiedy będzie konieczne na tym terenie. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Jest zaplanowane do końca roku, ale jeżeli będzie potrzeba, zostanie tutaj po prostu dłużej

– podkreślił na posiedzeniu wicepremier.

Wicepremier przedstawił informację o głównym zaangażowaniu Wojska Polskiego, które od kilku dni pomaga zwalczać skutki katastrofalnej powodzi.

– Ewakuowano 4538 osób i to jest też współpraca wszystkich służb i wszystkie możliwe drogi ewakuacji są wykorzystane. Bardzo ważne jest uruchomienie przepraw. Dziś w Głuchołazach rozmawialiśmy o jak najszybszej realizacji tej inwestycji. Jak tylko będzie uprzątnięte otoczenie i wzmocnienia będą przygotowane to wojsko potrzebuje ok. 4-5 dni na postawienie mostu i tak będzie w 12 lokalizacjach. (…) 24 stacje uzdatniania wody są zabezpieczone przez wojsko, a także mobilne cisterny, które też pracują i tu we Wrocławiu i w mniejszych miejscowościach. Są także stacje uzdatniania wody. Żołnierze również współpracują z pocztą Polską i pomagają dostarczać szczególnie wielu osobom starszym emerytury i renty

– podsumował wicepremier.

Szef MON poinformował także o działającym w Nysie polowym szpitalu wojskowym i opiece medycznej.

– Uruchomiony w pełni został szpital w Nysie. Przyjmuje już pacjentów i jest przygotowany do udzielania pomocy i drobnych zabiegów. Jesteśmy już także obecni jako mobilne ambulatoria, które docierają do tych miejsc jak Lewin Brzeski, które tego najbardziej potrzebują

– mówił szef MON. ***

Szpital w Nysie ma charakter modułowy i został wydzielony z 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia przy wsparciu Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.

Szpital posiada łóżka dla chorych wymagających hospitalizacji i stosowania dalszych specjalistycznych procedur medycznych. Składa się z bazy namiotowej, w której zorganizowane są m.in. sale zabiegowe, sale do wzmożonego nadzoru medycznego pacjentów, pracownie i laboratorium. W ramach szpitala funkcjonuje infrastruktura socjalno-bytowa oraz inne elementy niezbędnego zabezpieczenia logistycznego, w tym m.in. agreguety prądotwórcze na wypadek zakłóceń w dostawie energii elektrycznej.

Szpital posiada możliwość ewakuacji pacjentów do specjalistycznych placówek medycznych i szpitali stacjonarnych.

Obecnie w szpitalu zadania wykonuje ponad 50 żołnierzy, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz personel logistyczny.

MIL OSI