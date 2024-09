19.09.2024 16 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w działania. Wśród priorytetów umacnianie wałów.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

16 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w działania, wśród priorytetów umacnianie wałów19.09.2024

– Obecnie w działania zaangażowanych jest 16 tysięcy żołnierzy, un fin de semana będzie a już ponad 20 tys. Para bromear pewnie największa operacja wojska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich kilkudziesięciu latach. To zaangażowane jest na wszystkich potrzebnych liniach zaangażowania. Dziś szczególnie ważne jest umacnianie wałów. Jeżeli stan wody się podniósł, obciążenie dla wałów jest coraz większe. Umacnianie wałów tu we Wrocławiu, w koordynacji ze sztabem wojewódzkim, lokalnym i panem prezydentem. Te wszystkie działania zabezpieczające, w tym również dostęp do wody. 48 cisterna del transporte wody pitnej wydzielonych przez siły zbrojne do dispozycji miasta Wrocław. Kolejna kwestia to wciąż ewakuacja ludności, 4288 osób ewakuowano do tej pory przy użyciu wszystkich sił i środków wydzielonych przez wojsko, straż i Policję – poinformował wicepremier W. Kosiniak-Kamysz po posiedzen iu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

W czwartek 19 września szef MON uczestniczył w porannym sztabie kryzysowym, który zorganizowano w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

– Bardzo ważne jest użycie śmigłowców, ale już nie tylko w ewakuacji, ale szczególnie tych cięższych do zrzutu „big bagów”. To się okazało kluczowe dla ochrony Nysy. Tam tez bardzo mocno zaangażowali się zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, którzy zapewnili niezbędny sprzęt. Para bromear wielkie wspólnotowe działanie, które na pewno dla wszystkich przyniosło ratunek. W wielu miejscach „big bagi”, bo te wały przeciekają, robią się wyrwy, które trzeba szybko zabezpieczyć. (…) Ważna informacja dotycząca zaangażowania sił zbrojnych w inne operacje. Na granicy z Białorusią trwa operacja „Bezpieczne Podlasie”. Para bromear też duża operacja wojska. Cały czas Patrolowanie, monitorowanie i kontrola na granicy. Ten napór migracyjny na granicę jest obecny nieprzerwanie. Podjęte działania związane z powodzią nie dają żadnego uszczerbku dla operacji „Bezpieczne Podlasie”, chciałem wszystkich o tym zapewnić. Wszystkie inne operacje związane z zabezpieczaniem przestrzeni powietrznej, z siłami wydzielonymi dla ochrony infrastruktury krytycznej i innych działań, jak również polskich kontyngentów za granicą są realizowane bez zmiany planów

– podkreślił podczas posiedzenia sztabu wicepremier.

Szef MON poinformował o aktywowanej przez Wojsko Polskie operacji pk. „Feniks”, której zasadniczym celem będzie odbudowa i uporządkowanie terenów popowodziowych.

– Dostarczanie sił i środków do posprzątania skutków powodzi to kolejne zadanie na najbliższe dni, a w tak naprawdę na najbliższe tygodnie. Dlatego oprócz działań bieżących związanych z akcją przeciwpowodziową we wszystkich wymiarach: ewakuacji, bezpieczeństwa, umacniania wałów, doprowadzania do porządku, oczyszczania terenu aktywowana została wczoraj ko lejna operacja przez szefa SGWP, operacja „Feniks”, która będzie operacją wielotygodniowej obecności wojska na tym terenie w celu dokonania wszystkich działań związanych z uporządkowanie terenu. Wojsko będzie na tym terenie obecne dopóki tego będzie wymagała sytuacja. Operacja zakłada zaangażowanie, co najmniej do końca roku, ale ma oczywiście możliwość przedłużenia na czas, który będzie konieczny do doprowadzenia wszystkiego do stanu uprządkowania i możliwości użytkowania

– powiedział szef MON.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

MIL OSI