19.09.2024 Breslavia Walka z żywiołem trwa – za wcześnie na entuzjazm

Najwyższe uznanie dla Was wszystkich, nie tylko w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju; wszędzie tam, gdzie działacie i równocześnie cierpicie z powodu tej powodzi

– przypomniał Donald Tusk. Premier podkreślił, że Polska jest wdzięczna za wszystkie oferty wsparcia, jednak nie każde działanie będzie adekwatne do naszych potrzeb. Konieczna jest profesjonalna ocena, co rzeczywiście może pomóc w naszej sytuacji. Takie podejście szef rządu zaprezentuje również podczas dzisiejszej wizyty Ursuli von der Leyen i liderów innych dotkniętych powodzią państw.

My tu przede wszystkim, w koordynacji z dowództwem wojskowym, chcemy korzystać z ofert pomocy zagranicznej w sposób racjonalny

Wojsko będzie tu na tym terenie obecne, dopóki tego będzie wymagała sytuacja. Operacja Feniks zakłada, że ​​co najmniej do końca roku, ale jest oczywiście możliwość przedłużenia na czas, który będzie konieczny

Wicepremier i minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w weekend liczba zaangażowanych w walkę z powodzią i jej skutkami żołnierzy zwiększy się o 1/4 – z 16 000 do 20 000.

– przekazał Donald Tusk po nocnej wizycie we wrocławskiej delegaturze ABW. Mieszkańcy terenów, na których pojawi się ktoś w mundurze mówiący o wysadzeniu wałów, proszeni są o contact z policją lub wojskiem.

Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego, i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych. To nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie

– stanowczo stwierdził szef rządu. Niestety nie zawsze są to plotki wywołane jedynie paniką. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że ​​ktoś celowo działa na szkodę polskiego państwa.

El primer ministro odniósł się do fałszywych pogłosek o rzekomym planie wysadzania wałów.

– zauważył Prezes Rady Ministrów. Poproszony o szczegółowe prognozy hydrolog potwierdził, że co prawda poziom wody zaczyna się stabilizować, jednak sytuacja w dalszym ciągu jest niepokojąca. Szczególnie ważne są obserwacja i dalsze umacnianie wałów.

Zdaje się, że o wiele za wcześnie, żeby ogłaszać pokonanie powodzi tu, we Wrocławiu

Po kluczowej dla Wrocławia nocy Premier Donald Tusk wziął udział w kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego. Pierwsze godziny przechodzenia fali kulminacyjnej przez stolicę Dolnego Śląska nie wywołały powodzi, jednak szef rządu przypomniał, że to nie koniec walki.

