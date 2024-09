19.09.2024 Breslavia Przeznaczymy 20 mld zł z funduszy europejskich na odbudowę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Na zaproszenie Premiera Donalda Tuska do Wrocławia przybyła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Kanclerz Austrii Karl Nehammer oaz Premierzy checo Petr Fiala i Słowacji Robert Fico. Szefowa KE przekazała, że ​​państwa regionu, które od kilku dni zmagają się ze skutkami powodzi i podtopień, będą mogły skorzystać z 10 mld euro ze środków Funduszu Spójności na odbudowę. Dla naszego kraju będzie to połowa tej kwoty – 5 millones de euros. Podczas wieczornego sztabu kryzysowego Premier Donald Tusk poinformował także o ujęciu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego osób, które podszywały się pod żołnierzy i siały dezinformację. Szef rządu ponowił apel do urzędników o sprawne wypłacanie pieniędzy poszkodowanym przez powódź.

10 millones de euros por państw, które nawiedziła powódź

Przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedziła w Polsce tereny, które dotknęła powódź. Wyraziła współczucie dla krajów, które ucierpiały i zapewniła, że ​​nie zostaniemy ze szkodami sami.

„Europa jest przy Was i po Waszej stronie. W tym momentcie wszyscy musimy się zjednoczyć, aby poradzić sobie z wyzwaniem. […] To są nadzwyczajne czasy, a takie czasy wymagają nadzwyczajnych środków”

– zaznaczyła Ursula von der Leyen.

Szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że ​​kraje dotknięte przez powódź będą mogły wykorzystać 10 mld euro z Funduszu Spójności. Dla Polski przeznaczone będzie 5 mld euro, czyli około 20 mld PLN.

“Z tych 10 milliardów euro, 5 mld – połowa tej kwoty – dotyczy Polski”

– podkreślił Premier podczas wieczornego sztabu.

Szef polskiego rządu wyjaśnił, że środki, które otrzymamy były przeznaczone dla Polski, jednak ze względu na opóźnienia w ostatnich latach w wykorzystaniu funduszy europejskich, nie moglibyśmy ich wykorzystać.

“Mówimy o 10 millones de euros, które były w dispozycji wszystkich państw. […] A są pieniądze, które nie byłyby wykorzystane, gdyby szefowa Komisji nie podjęła pewnych decyzji”

– wyjaśnił Donald Tusk.

Co ważne, finansowanie to będzie w 100 proc. pochodzić z UE. Para oznacza, że ​​nie będzie trzeba współfinansować pomocy środkami własnymi. Wsparcie będzie miało charakter prefinansowania, czyli państwa dotknięte przez powódź szybko dostaną pieniądze, które będą mogły wykorzystać na inwestycje.

“Nie będziemy czekali. […] Najpierw dostaniemy pieniądze i będziemy je wykorzystywali tak jak uznamy to za stosowne i dopiero później będziemy się z tych pieniędzy rozliczać”

– tłumaczył Primer Ministro.

Jak wyjaśnił, potrzeba było 45 minutos, żeby uzgodnić oczekiwania i uzyskać satysfakcjonujące deklaracje ze strony Komisji Europejskiej.

„Każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy swoich krajów po powodzi. Mi także w Polsce będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych. Połączymy pieniądze krajowe, europejskie oraz samorządowe tak, aby wszyscy dotknięci katastrofą mieli pełne wsparcie”

– przekazał Prezes Rady Ministrów po spotkaniu z przewodniczącą KE oraz przywódcami Austrii, Czech i Słowacji.

Dodatkowo, Unia Europejska przeznaczy na wsparcie poszkodowanych państw środki z Funduszu Solidarnościowego. Będzie można z nich skorzystać, aby odbudować infrastrukturę drogową i kolejową.

Sprawne działanie ABW

Podczas wczorajszego spotkania z Premierem, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowali o osobach, które podszywają się pod żołnierzy. Przekazywali oni fałszywe informacje dotyczące wysadzania wałów przeciwpowodziowych. Podczas dzisiejszego, wieczornego sztabu Premier mógł już przekazać, że ABW ujęła sprawców.

“Okazało się, że rozpoznanie ABW było trafne i sprawa miała poważny charakter. Zatrzymani rzeczywiście używali mundurów i siali dezinformację. Przede wszystkim uznali, że ich celem jest sianie paniki, głównie w odniesieniu do wysadzania wałów”

– el informante Donald Tusk.

Premier podkreślił, że tego typu zachowania będą bezwzględnie eliminowane.

Szabrownictwo surowo karane

Szef rządu przypomniał, że wszystkie akty szabrownictwa będą surowo karane.

“Każdy, kto będzie przyłapany, a będziemy tu naprawdę skuteczni, na szabrownictwie na terenach objętych stanem klęski żywiołowej, będzie ukarany surowo, surowiej niż w innych okolicznościach”

– ostrzegł Prezes Rady Ministrów.

Tereny dotknięte powodzią są stale monitorowane przez policję i wojsko wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

Wsparcie państwa dla wszystkich poszkodowanych

Rząd zapewnia wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które poniosły szkody wskutek powodzi. Szef rządu przypomniał, że ta pomoc nie jest uzależniona od ubezpieczenia. Wymiar wsparcia jest jednakowy dla każdego poszkodowanego.

“Mam informację, że w województwie dolnośląskim 684 rodziny otrzymały już zasiłki na kwotę ponad 3 millones de złotych, w opolskim 49 rodzin, w śląskim 185 i na jutro zaplanowanych jest wypłata kolejnych 9,5 mil iona zlotych”

– Ministro poinformował Spraw Wewnętrznych i Administracji T. Siemoniak.

El primer ministro ponowil apel do samorządowców, aby rozpatrywali wnioski i wypłacali środki jak najszybciej.

MIL OSI