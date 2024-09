Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В стенах Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого прошел двухдневный фестиваль от шахматного сообщества GOOD CHESS!. На нём участники любого возраста и уровня смогли найти себе подходящий турнир. В каждом турнире могли участвовать шахматисты всех возрастов от 3 до 99+ лет, любители и профессионалы, а также семейные команды.

За шахматными досками собрались 405 игроков из 75 организаций, а поддержку им оказывали более 300 родителей.

Шахматное сообщество GOOD CHESS! занимается популяризацией шахмат среди детей и молодежи. Команда осуществляет развитие в нескольких направлениях:

шахматы и культура (шахматные турниры в разных культурных локациях Санкт-Петербурга);

шахматы и образование (шахматные интенсивы);

шахматы и города (онлайн-турниры, объединяющие участников из разных городов и стран).

И, наконец, освоено новое направление — шахматы и университеты. Турниры, проходящие в ведущих вузах СПб. Участники и их родители могут побывать в лучших учебных заведениях города, посоревноваться и познакомиться друг с другом.

Первым стал шахматный фестиваль GOOD CHESS! & UNIVERSITY «Осень. Политех». Особенное внимание организаторы уделили школьникам и студентам, завлекая их в новое движение «Шахматный движ».

В «Шахматном движе» в гостях у «Черных Медведей» побывали представители различных университетских клубов: ССК НГУ им. П.Ф. Лесгафта, ССК «Балтийские Орланы» СПбГУ, ССК «Кронверкские Барсы» СПБНИУ ИТМО, ССК «Стальные грифоны» СПБГЭУ, ССМШ им. Римского-Корсакова, ССК «СТИХИЯ» РГГМУ, ССК «Волки ЛТУ» Лесотехнического университета, ССК «Грифон» СПбГЭУ, ССК ГУАП и ССК «Бончевские Тигры».

Собрались гости из Колтушей, Сертолово, Кудрово, Мурманской области, Пушкина, Выборга, Ивановской области, Череповца, Тихвина, Нижегородской области, Гатчины, Колпино, Карелии и Новгородской области.

Победы в двух самых представительных турнирах А3 (открытый турнир) и «Шахматный Движ. PRO» одержал кандидат в мастера спорта (1-6 место на Первенстве России до 17 лет) Алексей Козлов, ГБОУ СОШ № 129 — СШОР № 2 ГДТЮ.

Звёзды фестиваля сентябрьской серии GOOD CHESS! & UNIVERSITY «Осень. Политех» отпраздновали успех в Научно-исследовательском комплексе Политеха и поблагодарили шахматное сообщество Санкт-Петербурга за отличную организацию соревнований.

Хочется отметить, что шахматное сообщество GOOD CHESS! является своеобразной объединяющей платформой для профессиональных и любительских шахматных организаций Санкт-Петербурга. На наших турнирах комфортно совсем юным шахматистам, особенно если это их первый в жизни турнир. Высокий уровень технологической оснащенности, который реализован в Политехе, позволил нам выводить прямую трансляцию партий лидеров в онлайн. Наши турниры становятся связующим звеном между университетами — площадкой для знакомства и общения студентов разных вузов. Огромная благодарность ректору СПбПУ Андрею Рудскому за предоставленную возможность. Надеемся, что осенняя серия GOOD CHESS! & University станет в Политехе традиционной , — подытожил руководитель шахматного сообщества GOOD CHESS! Владислав Мухлисов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/tsarstvo-kaissy-v-politekhe-yunye-shakhmatisty-ustroili-grandioznyy-turnir/

MIL OSI