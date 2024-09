Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В киберучениях, организатором которых стал Банк России, приняли участие представители центральных банков семи стран объединения.

Участники в течение нескольких дней отрабатывали навыки противодействия актуальным угрозам информационной безопасности. Каждая команда стран-участников расследовала свой инцидент и восстанавливала всю цепочку атаки, чтобы выйти на след злоумышленников и ликвидировать ее последствия. Один из сценариев компьютерной атаки предусматривал, что условные злоумышленники атаковали финансовую организацию через уязвимость в инфраструктуре ее провайдера. В завершение участники обменялись опытом реагирования на атаки и применения мер по защите информации. Банк России продолжит взаимодействие с экспертами по информационной безопасности из стран БРИКС в рамках Канала BRISC для координации мер по противодействию трансграничным киберугрозам. Учения проходили с 16 по 19 сентября на территории Университета Иннополис. Они предусмотрены планом мероприятий председательства России в БРИКС. Фото на превью: Song_about_summer / shutterstock

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21013

MIL OSI