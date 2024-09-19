Финансовые новости: В Татарстане завершились первые международные киберучения стран БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В киберучениях, организатором которых стал Банк России, приняли участие представители центральных банков семи стран объединения.

Участники в течение нескольких дней отрабатывали навыки противодействия актуальным угрозам информационной безопасности. Каждая команда стран-участников расследовала свой инцидент и восстанавливала всю цепочку атаки, чтобы выйти на след злоумышленников и ликвидировать ее последствия. Один из сценариев компьютерной атаки предусматривал, что условные злоумышленники атаковали финансовую организацию через уязвимость в инфраструктуре ее провайдера.

В завершение участники обменялись опытом реагирования на атаки и применения мер по защите информации.

Банк России продолжит взаимодействие с экспертами по информационной безопасности из стран БРИКС в рамках Канала BRISC для координации мер по противодействию трансграничным киберугрозам.

Учения проходили с 16 по 19 сентября на территории Университета Иннополис. Они предусмотрены планом мероприятий председательства России в БРИКС.

Фото на превью: Song_about_summer / shutterstock