Участникам, гостям и организаторам IX Юридического форума стран БРИКС

Форум проходит 19–20 сентября в Москве.

Уважаемые друзья!

Приветствую участников, гостей и организаторов IX Юридического форума стран БРИКС. Это авторитетная площадка для обмена мнениями между представителями правового сообщества нашего объединения. Такое взаимодействие особенно важно сегодня, когда глобальная система норм, регулирующая отношения между государствами, подвергается испытанию на прочность. Мы видим, что коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие принципы сотрудничества, нарушающие суверенитет государств и нормы международного права. Подобному давлению подвергается всё больше стран.

Поэтому тема форума – «Право на страже справедливого мира» – звучит как никогда актуально. Укрепление фундаментальных основ международных отношений входит в число приоритетов председательства России в БРИКС в 2024 году. В новой Концепции внешней политики Российской Федерации акцент сделан на обеспечение устойчивого и подлинно многополярного мироустройства. Такое стремление разделяют немало наших единомышленников за рубежом. Страны глобального Юга берут курс на укрепление своего суверенитета и отстаивание национальных интересов.

Совместные усилия в рамках БРИКС должны быть направлены на защиту краеугольных постулатов международного права. Уверен, что дискуссии на форуме пройдут в дружеском и конструктивном ключе, внесут вклад в решение общих задач и позволят обменяться перспективными идеями.

Желаю всем участникам продуктивной работы.

М.Мишустин

