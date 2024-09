Студенты СПбГАСУ – серебряные призёры кейс-чемпионата Всероссийской недели охраны труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Церемония награждения победителей студенческого кейс-чемпионата (слева направо: заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, Елена Абашина, Ангелина Королёва)

В Университете «Сириус» (Федеральная территория «Сириус») завершила свою работу IX Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), проходившая с 10 по 13 сентября. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Главной темой ВНОТ в этом году стала культура безопасного труда. В деловой программе, которая состояла из более чем 150 мероприятий, приняли участие около 8000 участников из 89 регионов России и 27 стран и территорий, 200 иностранных делегатов и представители более 1800 компаний.

13 сентября прошёл Молодёжный день – главное молодёжное событие в области охраны труда, направленное на создание условий для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала молодых специалистов, популяризации деятельности по обеспечению безопасности труда и формирования основы для развития культуры безопасности на предприятиях. Для более чем 700 участников из 62 учебных заведений и молодых специалистов отраслевых компаний со всей страны состоялись 28 мероприятий деловой и образовательно-развлекательной программ.

Одним из центральных событий Молодёжного дня стал финал кейс-чемпионата «Формирование культуры безопасности: тренды и инновации», проводившегося Национальной ассоциацией охраны труда (НАОТ) среди студентов. Кейс-чемпионат состоял из двух этапов: заочного отборочного этапа, стартовавшего в августе, и очного финала. Для участия в чемпионате была сформирована команда из студентов направления «Техносферная безопасность». В команду, получившую название Safety Squad, вошли Ангелина Королёва, Елена Абашина и Никита Смирнов, соревновавшиеся под руководством старшего преподавателя кафедры техносферной безопасности СПбГАСУ Надежды Субботиной. На отборочном этапе студенты решали кейс НАОТ, направляя презентацию и пояснительную записку в конкурсную комиссию. Для участия в очном этапе были приглашены всего семь команд, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отборочного этапа. По итогам очного финала команда Safety Squad СПбГАСУ заняла почётное второе место.

В рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» (2022–2026 гг.) команда СПбГАСУ представила свою презентацию на тему «Формирование культуры безопасности труда: тренды и инновации». Жюри по достоинству оценило предложения студентов по совершенствованию культуры безопасности на рабочих местах у работодателей нашей страны. Одним из предложений стало проведение интерактивного обучения на инновационной площадке полигона «Умный труд» СПбГАСУ.

