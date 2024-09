«Роснефть» открыла в Тюмени новую магистерскую программу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Научный институт «Роснефти» в Тюмени открыл базовую кафедру в Тюменском государственном университете. Кафедра «Физика недр» ориентирована на подготовку специалистов в области построения цифровых моделей нефтегазовых месторождений. Первыми студентами новой кафедры стали 18 бакалавров из России, Индии, Казахстана, Узбекистана.

Образовательная программа кафедры сочетает классическое университетское образование по фундаментальным основам физики и физической химии с дисциплинами нефтяного инжиниринга. В рамках магистерской программы специалисты Компании и преподаватели вуза будут обучать студентов современным подходам к разработке месторождений нефти и газа.

Практические навыки научно-исследовательской и проектной деятельности магистранты получат в процессе работы над реальными проектами Компании. Под руководством экспертов-практиков Тюменского нефтяного научного центра магистранты будут осваивать основы нефтегазового дела, математическое моделирование процессов добычи углеводородов, работать в специализированном, в том числе, корпоративном, программном обеспечении. Студентам базовой кафедры представляется уникальная возможность познакомиться с процессами изучения горных пород и пластовых флюидов в одном из крупнейших в России Центре исследований керна.

В настоящее время это вторая базовая кафедра тюменского научного центра «Роснефти». Первые выпускники магистерской программы «Цифровые технологии в нефтегазовом деле», открытой в 2022 году в Тюменском индустриальном университете, уже работают на предприятиях нефтегазовой отрасли, успешно создавая и применяя инновационные решения Компании.

19 сентября 2024 г.

