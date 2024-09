Региональные операторы капремонта получили новый инструмент для повышения качества проводимых работ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 17 сентября 2024 года №1271

Компании, участвующие в торгах на поставку материалов и оборудования для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, в случае выигрыша получат право заключать контракт со встречными инвестиционными обязательствами. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение о возможности заключения таких специальных контрактов должно приниматься региональными властями.

Спецконтракты подразумевают, что поставщики будут инвестировать собственные средства в создание, модернизацию и освоение производства материалов и оборудования, в том числе и высокотехнологичного, которые затем они будут поставлять для проведения капремонта. При этом в течение всего срока действия контракта (до 10 лет) поставщику обеспечивается гарантированный объём сбыта произведённых товаров.

Благодаря принятому решению региональные операторы капремонта получат надёжных поставщиков материалов и оборудования, а компании-поставщики обеспечат себе долгосрочный устойчивый спрос на продукцию. Это также даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленного производства и обеспечить импортозамещение.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 1 июля 2016 года №615.

