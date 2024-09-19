Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, отражает нам экономическую результативность внедряя новые инновации в Московском метро. Социальная сфера так же стабильна, открывая новые итоги в обучении.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Московский метрополитен внедряет инновации: Оплата с помощью QR-кода теперь доступна на турникетах

Московский метрополитен

Транспортная система Москвы делает шаг вперед с запуском оплаты проезда QR-кодом через систему ускоренной оплаты (СУО) на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Эта инновационная услуга, предоставляемая Банком России, также внедряется в 1700 автоматах по продаже билетов по всему городу.

2. Финансовые новости: Инфляция в августе уменьшилась в большинстве регионов, но остается высокой

Годовой рост цен в августе замедлился в 51 регионе, наиболее значительно — в Приморском крае и Калининградской области. В целом по России цены за год выросли на 9,1%, что чуть ниже, чем в июле.

Медленнее дорожали непродовольственные товары: например, техника, автомобили, телефоны, одежда.

3. «Роснефть» открыла в Тюмени новую магистерскую программу

Научный институт «Роснефти» в Тюмени открыл базовую кафедру в Тюменском государственном университете. Кафедра «Физика недр» ориентирована на подготовку специалистов в области построения цифровых моделей нефтегазовых месторождений. Первыми студентами новой кафедры стали 18 бакалавров из России, Индии, Казахстана, Узбекистана.

4. 29 сентября состоится интернет-тур XXV Открытой Всесибирской олимпиады по программированию им. И.В. Поттосина

К участию в олимпиаде допускаются студенты, аспиранты и школьники. Рабочими языками олимпиады являются языки Pascal, C/С++, Java, Kotlin, Python. Жюри готовит решения всех задач на двух языках – C++ и Java/Kotlin. По положению олимпиады она проводится в два тура. Интернет-тур начнётся уже 29 сентября в 10:00 по МСК. По его результатам будут определены сильнейшие команды для участия в очном туре, который состоится в НГУ 1-5 ноября.

5. Студенты СПбГАСУ – серебряные призёры кейс-чемпионата Всероссийской недели охраны труда

лавной темой ВНОТ в этом году стала культура безопасного труда. В деловой программе, которая состояла из более чем 150 мероприятий, приняли участие около 8000 участников из 89 регионов России и 27 стран и территорий, 200 иностранных делегатов и представители более 1800 компаний.

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