Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 17 сентября 2024 года №2562-р

Документ Распоряжение от 17 сентября 2024 года №2562-р

Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширен на три позиции. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь в обновлённом перечне значится 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией.

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 19 сентября, Михаил Мишустин отметил, что специализированные продукты лечебного питания являются важной частью терапии, которую получают дети с редкими заболеваниями.

«Чем раньше маленькие пациенты будут их получать, тем выше качество их жизни. У них появится больше возможностей стать самостоятельными, получить образование», – подчеркнул Председатель Правительства.

Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Такие продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает Правительство.

В 2023 году Правительство усовершенствовало порядок формирования этого перечня, разрешив вносить в него изменения два раза в год (в два раза чаще, чем ранее), в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжёлыми заболеваниями. С января 2024 года перечень был увеличен на восемь позиций.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 11 декабря 2023 года №3551-р.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52748/

MIL OSI