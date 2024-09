Правительство направит ещё более полумиллиарда рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

Source: MIL-OSI Russian Language News

На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено около 680 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидия, выделяемая на условиях софинансирования, предназначена для Хабаровского края. Там до конца 2024 года планируется благоустроить 104 дворовые территории. Работы предусматривают в том числе замену асфальтового покрытия, установку новых лавочек, оборудование детских и спортивных площадок.

В ходе заседания Правительства 19 сентября Михаил Мишустин отметил, что благодаря принятому решению продолжится динамичное обновление городов и посёлков, а это в свою очередь поможет повысить качество жизни наших граждан.

Председатель Правительства напомнил, что тема создания комфортной городской среды обсуждалась им во время встреч с губернаторами дальневосточных регионов в ходе рабочей поездки в июле 2024 года. Речь, в частности, шла о реализации программы «1000 дворов». Она, по словам главы кабмина, позволяет местным жителям самим выбирать, где будет идти обустройство придомовых участков.

Правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки была запущена по инициативе Президента. Её главная цель – сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными. Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные.

