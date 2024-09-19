Московский метрополитен внедряет инновации: Оплата с помощью QR-кода теперь доступна на турникетах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

Транспортная система Москвы делает шаг вперед с запуском оплаты проезда QR-кодом через систему ускоренной оплаты (СУО) на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Эта инновационная услуга, предоставляемая Банком России, также внедряется в 1700 автоматах по продаже билетов по всему городу.

QR-код в Московском метрополитене.

ФПС уже интегрирована во все турникеты регулярных речных перевозок и валидаторы наземного транспорта. Это удобный и современный сервис. Теперь этот инновационный способ оплаты доступен в билетных кассах и автоматах, – отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Чтобы воспользоваться оплатой с помощью QR-кода, пассажиру необходимо сгенерировать QR-код в приложении Московского метрополитена и поднести экран смартфона к сканеру на турникете. Телефон следует держать на расстоянии 20-25 см от сканера, под углом 45 градусов, при этом активный QR-код должен быть направлен в сторону сканера. При успешной оплате на турникете загорится зеленый сигнал.

Кроме того, пассажиры, зарегистрированные в мобильном приложении и программе лояльности, могут принять участие в специальной акции. За каждый платеж через ФПС они получат cashback, который будет зачислен на их счет в течение одной минуты.

Новая платежная система предлагает жителям Москвы удобный, современный и безопасный способ оплаты проезда.

Впервые ФПС была запущена в июне 2023 года в кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии (БКЛ).

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