Марат Хуснуллин: Две транспортные развязки на Северном радиусе в Ростове-на-Дону готовы более чем на 90%

В Ростовской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) продолжается реконструкция и строительство дорожных объектов Северного радиуса, который станет частью Ростовского транспортного кольца. На сегодняшний день на объекте ведётся строительство трёх транспортных развязок, две из которых готовы более чем на 90%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Кольцевая автомобильная дорога вокруг Ростова-на-Дону протяжённостью порядка 110 км – это масштабный проект, который станет толчком для развития всего региона и формирования важного транспортного хаба. Он позволит обеспечить удобные въезды и выезды из города в различных направлениях, благоприятно повлиять на экологию и сделать автопутешествия через регион намного комфортнее, а также создать условия для надёжного транспортного сообщения с Краснодарским краем и регионами Донбасса и Новороссии. Работы по формированию Ростовского транспортного кольца ведутся с 2020 года, и на сегодняшний день их основная часть завершена. Одной из важных составляющих кольца станет Северный радиус, который включает в себя мостовой переход через водохранилище Ростовское море – его строительство завершили в конце прошлого года, а также три новые транспортные развязки общей протяжённостью более 7 км. Работы проводят в рамках реконструкции северного обхода Ростова-на-Дону. Две из них – в районе посёлка Щепкин и на пересечении автодороги Ростов-на-Дону – Новошахтинск и северного обхода Ростова-на-Дону – находятся в завершающей стадии готовности, третья – в районе посёлка Темерницкого – будет готова в следующем году. Интенсивность движения на северном обходе составляет до 40 тыс. автомобилей в сутки, поэтому строительство ведётся без остановки движения, с временным перенаправлением потоков», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, с завершением реконструкции и строительства объектов Северного радиуса будет сделан ещё один шаг к формированию Ростовского транспортного кольца.

«Ростовское транспортное кольцо – это значимое для донского региона инфраструктурное решение, которое позволит не только сократить пробки на въезде в Ростов, повысить транспортную доступность агломерации, но и улучшить экологическую обстановку, придать новый импульс развитию донской столицы. Мы благодарны Президенту и Правительству страны за решения, которые позволяют последовательно и в короткие сроки реализовывать все этапы создания кольца», – подчеркнул Василий Голубев.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин отметил, что северный обход Ростова-на-Дону – связующее звено между двумя значимыми федеральными трассами: М-4 «Дон» и Р-280 «Новороссия».

«Возрастающая с каждым годом транспортная нагрузка на данный участок и увеличение транзитного потока влечёт за собой необходимость расширения пропускной способности транспортной сети. С этой целью в регионе была начата реализация проекта по реконструкции и строительству дорожных объектов Северного радиуса. Привлечение средств ИБК позволило приступить к поэтапному воплощению в жизнь этого стратегически важного проекта. Завершить его реализацию планируется в 2025 году», – рассказал Александр Ломакин.

Кроме этого, за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита продолжается строительство важнейшего связующего звена будущей кольцевой автодороги – первого этапа Западной хорды. Он пройдёт от транспортной развязки на 9-м км автодороги Р-280 «Новороссия» до улицы Совхозной в Ростове-на-Дону. В настоящее время работы ведутся очень высокими темпами. Строительная готовность составляет более 80%. На объекте ежедневно работает порядка 400 человек и задействовано более 150 единиц строительной техники.

Ранее уже завершены работы на других этапах формирования Ростовского кольца: третьей очереди северного обхода Ростова-на-Дону с транспортной развязкой между северным обходом и трассой Р-280 «Новороссия», которая стала началом автодороги «Западная хорда», второй очереди южного подъезда к Ростову-на-Дону и новом участке обхода Аксая на федеральной автодороге М-4 «Дон».

Программа инфраструктурных бюджетных кредитов является частью социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Куратором ИБК выступает Минстрой, оператором – Фонд развития территорий, контролирует ход строительства Северного радиуса ФБУ «РосСтройКонтроль».

