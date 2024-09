Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днём оружейника

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём оружейника! Этот праздник – дань уважения всем, кто посвящает свою жизнь созданию оружия, разработке новых технологий и совершенствованию существующих систем. Российские оружейники – признанные во всём мире мастера своего дела, обладающие высокими профессиональными навыками и творческим подходом к решению самых сложных технологических задач. В этот день мы чествуем всех, кто внёс значительный вклад в развитие отечественной оборонной промышленности, и выражаем благодарность за труд и преданность своему делу. Их преемники и последователи бережно хранят традиции гениев советской и российской оружейной мысли и реализуют в своей работе самые дерзкие и смелые идеи и технологические инновации. Это позволяет нашему ОПК выпускать надёжную продукцию военного назначения, не имеющую конкурентов и часто опережающую своё время.

Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Пусть все ваши достижения и результаты работы становятся поводом для гордости, приносят пользу нашей стране и обеспечивают её безопасность. С праздником!

