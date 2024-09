В Политехе дали старт федеральной программе «Обучение служением»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 сентября на площадке обновлённого Добро.Центра СПбПУ прошла торжественная церемония запуска федеральной программы «Обучение служением» в Политехническом университете. Эта программа, направленная на реализацию студентами образовательных проектов с социальной пользой совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Образовательный подход «Обучение служением» сегодня становится всё более актуальным, обеспечивая одновременно высокое качество теоретического и практического содержания образовательных программ. Программа создаёт условия для передачи не только знаний и навыков, но и ценностей социальной ответственности, инициативности, эмпатии, гражданственности и патриотизма.

Под “служением” подразумевается отношение к работе как к возможности не только реализовать и обеспечить себя, но создавать ценные решения и продукты для общества. С осознанием того, что результаты труда могут менять жизни людей и общество к лучшему, у студентов формируется представление себя как гражданина , — рассказала заместитель директора Гуманитарного института, директор Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам.

Старт программы был дан в 415 вузах России. Программа «Обучение служением» — одна из ключевых в формировании осмысленного подхода к работе с молодежью. Наша страна сейчас находится в новом цикле развития экономики и национальных проектов, принятых на ближайшие шесть лет.

Обучение служением является не только возможностью лучше узнать свою профессию и принести пользу обществу, но и собрать портфолио из социально значимых проектов еще до выхода из университета , — подчеркнул председатель совета ассоциации Добро.рф Артём Метелев.

Церемонию запуска федеральной программы «Обучение служением» в СПбПУ открыли проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов и директор Гуманитарного института Наталья Чичерина.

Современным специалистам требуется не только обладать высокими профессиональными компетенциями, но также обладать высоким уровнем ответственности и инициативности в своём деле. Программа “Обучение служением” позволит нашему университету создать максимальные возможности для развития профессиональной и личностной культуры студентов , — отмечает Наталья Чичерина, директор Гуманитарного института, на базе которого будет происходить развитие программы «Обучение служением» в СПбПУ.

Далее состоялось торжественное открытие обновлённого Центра общественного развития «Добро.Центр „Гармония“ СПбПУ», а также видеопредставление программы «Обучение служением» с подведением уже достигнутых результатов в реализации программы и дальнейшим планированием.

С лекцией-презентацией программы «Обучение служением» выступила директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам. Она рассказала, как зарождался данный образовательный подход, а также чем «Обучение служением» отличается от волонтёрской деятельности и социального проектирования. Если волонтёрство — это работа на добровольной основе без финансового вознаграждения, направленная на помощь обществу или решение социальных проблем, то проектирование — это работа, направленная на достижение конкретных социально значимых целей в рамках определенного времени и бюджета. В свою очередь «Обучение служением» предполагает, обучение студентов через практическое участие в общественных проектах, связанных с их направлением подготовки или специальностью.

Дополнили лекцию нескучные презентации актуальных проектов, которые показали разносторонние возможности участия в рамках данного подхода, а также презентация акселерационной программы «Обучение служением».

Завершил мероприятие проектный тренинг по созданию социальных проектов на основе образовательных дисциплин, модераторами которого стали директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам и руководитель школы медиаволонтёров MediaVOL, специалист по молодежной политике СПбПУ Максим Смирнов.

Важно понимать, что конкурентоспособная и талантливая молодежь — это основа любого прогресса. Сегодняшние студенты завтра станут ведущими инноваторами, управленцами и технологами, будут создавать бизнес, вносить вклад в экономику нашего государства и применять свои таланты на благо страны.

