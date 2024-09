Виталий Савельев поддержал реализацию второго этапа реконструкции аэропорта Орёл (Южный)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Стороны обсудили актуальный статус и дальнейшие планы реконструкции аэропорта Орёл (Южный).

В текущем году планируются к завершению работы на аэродромных покрытиях аэропорта, в том числе реконструкция ВПП, объектов светосигнального оборудования и ОрВД, строительство соединительной рулёжной дорожки, перрона и ряда других объектов. Второй этап реконструкции предусматривает строительство дополнительных объектов аэропортовой инфраструктуры, обновление аэровокзального комплекса для последующей сертификации аэродрома, а также определение оператора Южного.

Вице-премьер отметил значимость авиационного сообщения для региона и поддержал второй этап реконструкции аэропорта. «На территории Орловской области в настоящее время нет аэродромов гражданской авиации, поэтому реконструкция аэропортового комплекса Орёл (Южный) имеет важное значение для населения Орловской области и сопряжённых областей. Это даст возможность повысить транспортную доступность региона», – подчеркнул Виталий Савельев.

