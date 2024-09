Визит делегации HIAST: два года успешного сотрудничества с Политехом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политех посетила официальная делегация Высшего института науки и технологий Сирии (HIAST). Институт готовит кадры для проведения научно-технических исследований во всех прикладных областях науки и техники в стране.

В мае 2022 года состоялся важный визит официальной делегации HIAST в Санкт-Петербургский политехнический университет, который запустил активное сотрудничество между двумя учебными заведениями. Об этом свидетельствует подписанный протокол о намерениях, который определил ключевые направления совместной работы, включая программы магистратуры и аспирантуры, академическую мобильность преподавателей и студентов, а также реализацию совместных научных исследований.

Одним из ярких примеров успешного взаимодействия стало участие аспирантки HIAST Лары Ассалама в программе стажировки в ВШКФСУ по направлению «Передовые системы управления и информационные технологии в промышленности». Благодаря стипендии международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project, Лара продолжила обучение в аспирантуре СПбПУ.

На данный момент 13 студентов из HIAST обучаются в СПбПУ. 10 из них находятся в магистратуре, а 3 — в аспирантуре. Это стало возможным благодаря поддержке HIAST, который активно содействует продолжению учёбы студентов в Политехе.

Представительную делегацию из Сирии встретили проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев, и. о. руководителя сирийского общества, директор Центра Российско-Арабского Сотрудничества Ал-Джунди Ваддах, начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк и начальник Управления международного образования Евгения Саталкина. Стороны обсудили дальнейшие этапы взаимодействия наших университетов.

Сегодня мы обсудили множество интересных направлений подготовки, которые предлагает наш университет. И уверены, что совместная работа позволит нам достичь новых высот в обучении и научных исследованиях. Наши сильные стороны — это современные технологии, порошковая металлургия и сварочные технологии, информационные системы, исследования и разработки в области искусственного интеллекта, ядерная энергетика, новые материалы. Наши программы магистратуры и аспирантуры на английском языке — это возможность для талантливых молодых людей со всего мира получить качественное международное образование. Вместе реализовывая новые совместные проекты, мы продолжим развивать и укреплять наше сотрудничество в области электроники, телекоммуникаций и компьютерных наук , — подвел итог продуктивной встречи Дмитрий Арсеньев.

Стороны обозначили ближайшие шаги по разработке и реализации совместных образовательных программ, сотрудничеству по линии совместных аспирантур, взаимному включению сотрудников в состав членов диссертационных советов, публикации научных статей.

Сотрудничество между HIAST и СПбПУ открывает новые перспективы для студентов и преподавателей обеих сторон. Мы уверены, что совместные усилия приведут к развитию качественного образования и проведению научных исследований. Впереди нас ждут высокие достижения и перспективы , — отметил председатель попечительского совета HIAST доктор Ваэль Ханса.

После переговоров делегация пообщалась со студентами и аспирантами СПбПУ из HIAST. На встрече обсудили вопросы, связанные с их обучением и жизнью в России.

