Большой потенциал для новых учеников: выпускникам университета показали внутреннее обустройство нового учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ

Знакомство с современным кампусом началось с досугового центра СУНЦ НГУ. В нем располагаются большой спортивный зал, библиотека, студия звукозаписи и телестудия, актовый зал с амфитеатром, кафетерий и множество пространств для коворкинга и внеклассных занятий, они представляют собой места не только для проведения досуга, но и для саморазвития. Кроме того, гости одними из первых смогли увидеть планетарий и музей физико-математической школы, где уже расположился первый перемещенный экспонат — чучело крокодила, которое подарил ФМШ Михаил Алексеевич Лаврентьев.

После осмотра досугового центра экскурсия продолжилась в новом учебном корпусе. Здесь выпускники университета из Союза НГУ увидели уже вовсю работающие классы и учеников за самостоятельными занятиями. Больше всего гостей поразило техническое оснащение новых лабораторий, простор помещений и коридоров, которые спроектированы по самым современным стандартам.

— Слов нет, впечатления ярчайшие. Что в досуговом центре, что в учебном корпусе всё сделано с большой любовью, творчески и нестандартно. Во-первых, понятно, что всё спроектировано уже по современным нормативам. Сейчас ни одно старое здание невозможно реконструировать, потому что современные стандарты требуют совершенно других пространств, условий. Здорово, что это не просто типовая архитектура, а в каждом объекте виден творческий подход. Во-вторых, сделано очень качественно. Я думаю, когда коллектив ФМШ всё это освоит и когда дети это освоят, это будет просто загляденье. Я представляю, как счастливо здесь будет учиться, работать и творить, — рассказал о своих впечатлениях генеральный директор Технопарка, выпускник НГУ Дмитрий Верховод.

Экскурсия завершилась коллективным обсуждением инфраструктуры новых зданий и планов на будущее.

— Состояние новых корпусов соответствуют моим личным представлениям об идеальном взрослении человека. Я имею в виду простор всех помещений, свободу и ответственность за себя самого вырастающего — здесь она тоже чувствуется. Это не как у нас в архаике: пришли, сели, вот вам аудитория, вот вам лекция. Здесь видно, что для саморазвития открыто буквально всё — пошел в любую комнату, сел заниматься или собрался с друзьями и обсуждаешь что-то творческое, или научное, или какое хочешь на твой собственный выбор, — подчеркнул выпускник ФМШ 1976 года Андрей Гладченко.

Напомним, что новые здания учебного корпуса СУНЦ НГУ и досугового центра СУНЦ НГУ относятся к объектам первой очереди современного кампуса НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Разрешение на ввод в эксплуатацию новых объектов было получено в мае 2024 года, а 2 сентября они открыли двери для первых учеников.

Планируется, что после завершения обустройства корпусов открытые экскурсии в новые здания СУНЦ НГУ будут проходить для всех желающих.

