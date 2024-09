Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 сентября 2024 года в Государственном университете состоялась встреча ректората, молодых учёных и студенческого актива с помощником заместителя председателя Правительства Российской Федерации Антонием Швиндтом.

Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал гостям о подготовке кадров в ГУУ, особенностью которых является стык инженерных и управленческих компетенций. Проектное обучение, реализуемое в университете, является одним из ключевых механизмов обеспечения такой синергии.

Далее для гостей была проведена экскурсия по кампусу университета. Владимир Строев показал гостям Предуниверсарий, где они смогли увидеть реальный учебный процесс с использованием современного учебного оборудования, спорткомплекс, киберклуб. В Центре информационных технологий помощник заместителя председателя Правительства посетил Лабораторию цифровых технологий в машиностроении, где директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов рассказал о материальной базе Лаборатории и особенностях подготовки студентов ГУУ, обучающихся по направлению отраслевого управления. В общении было отмечено, что в настоящее время есть понимание необходимости разнонаправленного обучения специалистов – не только управленец должен знать инженерные основы, но и инженер должен обладать знаниями по экономике и управлению проектами.

В штабе Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Антоний Швиндт встретился с директором Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки ГУУ Максимом Джетыгеновым и поздравил его с победой на выборах в Московскую городскую Думу. Максим Михайлович рассказал о работе ВСКС в ГУУ и сообщил, что студенты не просто занимаются добровольческой деятельностью, но и получают аттестованные профессиональные навыки. Владимир Строев подчеркнул, что студенты-спасатели активно помогают новым регионам. Гость поинтересовался, участвует ли отделение в работах в Курской области, на что получил утвердительный ответ.

После этого началась встреча с молодыми учеными и студенческим активом. В начале своего обращения к студентам Антоний Швиндт вспомнил, что познакомился с коллегами из ГУУ ещё во времена, когда был заместителем руководителя профкома РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Он рассказал ребятам о магистральных направлениях своей работы в Белом доме, которую можно разделить на три основных блока: образование, наука и воспитание. В рамках своей деятельности он плотно контактирует с вузами с целью достижения поставленных Президентом задач. Помощник заместителя премьер-министра напомнил, что стратегическая задача достижения технологического суверенитета недавно была скорректирована Владимиром Путиным, и теперь необходимо добиться не просто суверенитета, а технологического лидерства в робототехнике, медицине, материаловедении и других направлениях науки. Гость обратил внимание на то, что наука в конечном итоге нужна для повышения уровня жизни, а для этого нужно совершенствовать не только товары, но и услуги. В качестве примера он привёл портал Госуслуги, который значительно сократил сроки оформления гражданами необходимых документов.

Антоний Швиндт указал на то, что для достижения технологического лидерства необходимы кадры, при этом перед всем миром сейчас стоит серьёзный демографический вызов – рождаемость падает даже в Индии и Китае. В России сейчас самая низкая безработица с 1992 года, что указывает на нехватку рабочих рук. Гость рассказал, что в стране планируется к запуску 150 новых высокотехнологичных производственных линий, для которых нужны квалифицированные специалисты, в том числе по работе с искусственным интеллектом.

«Искусственный интеллект значительно ускоряет научный поиск и производственные процессы. Если не заниматься им сейчас, то потом будет очень сложно догнать конкурентов. К примеру, в сфере поиска новых материалов при помощи ИИ за последнее время был собран такой же объём информации, какой до того скапливался 800 лет. А для обучения и работы искусственного интеллекта нужно огромное количество энергии, в связи с чем дополнительное значение получают разработки в области термоядерного синтеза», – рассказал Антоний Швиндт.

В заключительной части своего обращения гость отметил, что техническое лидерство невозможно без ценностного суверенитета. Долгое время ценности транслировались и продавались нам из-за рубежа в виде готовых медиапродуктов. Теперь, в соответствии с президентским указом, России необходимо укреплять и защищать собственные ценности, для чего будет вестись активная работа в блогосфере, создаваться новое кино, компьютерные игры и другие продукты. Важно помнить, что противостояние с глобальным Западом ведётся в трёх формах: ценностной, экономической и в горячей стадии на Украине. Ни в одной из этих форм нельзя допустить поражения.

По завершению своей речи Антоний Швиндт предложил задать ему интересующие вопросы. Одним из первых был вопрос про то, в каком возрасте Антоний Николаевич решил пойти на государственную службу. Гость ответил, что такое желание было у него с детства, но осознанные действия в этом направлении начал делать в университете, когда появилась возможность войти в молодёжное правительство Москвы. «Счастье – это когда свои задумки ты можешь реализовать в реальной жизни. Главное двигаться к этому уверено и планомерно. Нельзя ставить себе цель сразу стать министром. Вопрос надо ставить так: не чего вы хотите, а как этого добиться», – поделился опытом Антоний Швиндт и признался, что с завтрашнего дня у него будет ещё больше возможностей реализовывать свои идеи, так как уже подписан указ о его назначении заместителем председателя Правительства.

Тем, кто не успел задать свои вопросы, Антоний Николаевич предложил писать ему в телеграм-канал, и заверил, что он сам всё просматривает и отвечает на комментарии.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI