18.09.2024 Żołnierze wspierają działania ratownicze na całym obszarze dotkniętym powodzią

Żołnierze wspierają działania ratownicze na całym obszarze dotkniętym powodzią18.09.2024

Dziś w akcjach przeciwpowodziowych, ewakuacji mieszkańców i udzielaniu im wszelkiej pomocy zaangażowanych jest ponad 14 tys. żołnierzy.

Nadal pozostają w użyciu śmigłowce wojskowe m.in. do transportu żywności i ewakuacji. Uruchomiono także bezzałogowe statki powietrzne (BSP) do monitorowania bieżącej sytuacji nad terenami objętymi powodzią.

2. Wojskowy Szpital Polowy utworzył w Nysie placówkę medyczną poziomu I i jest gotowy do udzielania pomocy medycznej powodzianom, którzy mają utrudniony postęp do placówek służby zdrowia. 1. Wojskowy Szpital Polowy z Bydgoszczy pozostaje w dwunastogodzinnej gotowości do skierowania w rejon operacji polową placówkę medyczną poziomu I.

Uruchomiono kontenerowe kuchnie polowe i wydawane są ciepłe posiłki w Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim i Kłodzku. Kontynuujemy wydawanie potrzebującym mieszkańcom suchych racji żywnościowych.

Siły Zbrojne wydzieliły 48 cisterna do Dystrybucji wody, które są rozdzielane we Wrocławiu do wskazanych rejonów.

Główne działania wojska realizowane w ciągu ostatniej doby:

umacnianie wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Krosno Odrzańskie, Małomice, Szprotawa, Oława, Kantorowice, Nysa, Brzeziny, Kędzierzyn-Koźle, Kolonia Popielowska, Oława, Łany, Marszowice, Jelcz Laskowice, Legnica, Kamień wiki;

prowadzenie ewakuacji m.in. z Lewina Brzeskiego, Grodków, Nysy, Prudnika; Siły Zbrojne wspierały Państwową Straż Pożarną w ewakuacji ponad 242 osób, w tym 7 dzieci. Łącznie od początku operacji ewakuowano przy wsparciu wojska ok. 4 tipos. osob;

prowadzenie Patroli: 500 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej prowadzi wspólnie z policją działania prewencyjne, zabezpieczające i chroniące dobytek osób, które z powodu powodzi musiały opuścić swoje domy i firmy;

rozwinięto kolejne zespoły drogowe, które realizowały zadania usuwania zniszczeń popowodziowych;

na bazie pułków przeciwchemicznych utworzone zostały zespoły zadaniowe, które zajmują się dezynfekcją domów i sprzętów na terenach popowodziowych.

Całością sił używanych w operacji dowodzi Dowódca WOT.

