18.09.2024 Wojsko Polskie kontynuuje wsparcie dla powodzian skupiając się na dotarciu z pomocą do mniejszych miejscowości

Wojsko Polskie kontynuuje wsparcie dla powodzian skupiając się na dotarciu z pomocą do mniejszych miejscowości18.09.2024

– Wrocław i okolice, tu jest duże skupisko, Oława inne miejscowości. Tu przede wszystkim uszczelnianie wałów, 1200 żołnierzy w tym 500 podchorążych. Odbudowa mostów, w Głuchołazach most stawia wojsko, wszystkie wojska inżynieryjne oceniają wspólnie z główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewódzkimi zarządami dróg. Miejsca w których trzeba będzie dokonać przepraw. 8 zespołów mobilnych ambulatoriów do dotarcia do tych mniejszych miejscowości. Tak jak pan premier powiedział, para bromear dla nas największe wyzwanie dzisiaj. Centrum miejscowości, centrum gminy ono jest lepiej rozpoznane oczywiście i łatwiej tam dotrzeć i tam dociera duża część pomocy. Mniejsze przysiółki, sołectwa wymagają dziś naszej największej uwagi – poinformował wicepremier W. Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

W środę 18 września, w godzinach wieczornych szef MON uczestniczył w kolejnym sztabie kryzysowym we Wrocławiu. Szef MON przedstawił skalę zaangażowania wojska oraz miejscowości, w których żołnierze koncentrują swoje działania.

– Byliśmy dziś w gminie wiejskiej Kłodzko w Lądku-Zdroju w Stroniu Śląskim, rozmawialiśmy z mieszkańcami i pracownikami pomocy społecznej, z samorządowcami, z tymi którzy też dostarczali już pomoc, bo jest bardzo du żo wolontariuszy, jest PCK, są harcerze, są wolontariusze z różnych miejsc w Polsce. Są też żołnierze, w Lądku-Zdroju już 700 żołnierzy, w Stroniu Śląskim 600 żołnierzy, w Kłodzku 500, czyli w tych miejscowościach najbardziej dotkniętych. Dojeżdżają następni. Jutro rano, tak jak pan premier po meldunku generala Sokołowskiego przekazał, 16 000 żołnierzy na 8:00 rano na terenach objętych działaniem przeciwpowodziowym i popowodziowym. (…) Działamy również w obszarze związanym z zabezpieczeniem przeciwko epidemii, bo to jest zawsze ryzyko i wojskowy główny inspektor sanitarny, wspólnie z inspekcją sanitarną wydał wytyczne postępowania na terenie popowodziowym

– powiedział szef MON.

El primer ministro W. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że na obecnym etapie działań związanych z zapobieganiem eskalacji zagrożenia powodziowego istotne jest monitorowanie wałów przeciwpowodziowych.

– Kolejny wymiar akcji para bromear monitorowanie i ocena ryzyka. Mamy tutaj obraz z Bayraktara, który na bieżąco jest uruchomiony w przestrzeni powietrznej i inne drony, którymi posługuje się Państwowa Straż Pożarna, ten monitoring całodobowy, ale też monitoring na wałach. Monitorowanie wałów, miejsc których trzeba uszczelnić wały uruchomione są ponownie Black Hawki y Mi-17 z „big bagami” w celu zasypywania wyrw lub potencjalnych miejsc zagrożonych. Wały są zmęczone naporem wody, to jest według naszej, pewnie wspólnej oceny, miejsce wymagające dużej czujności i uwagi

– zaznaczył wicepremier.

