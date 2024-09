18.09.2024 Transporte humanitario zwolniony z opłat w systemie e-TOLL

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Transporte humanitario zwolniony z opłat w systemie e-TOLL18.09.2024

Przejazdy pojazdów z transportem humanitarnym dostarczających pomoc poszkodowanym w powodzi nie będą podlegać opłacie w systemie e-TOLL.

Zwolnienie z opłat będzie obowiązywać w okresie trwania stanu klęski żywiołowej.

W okresie trwania stanu klęski żywiołowej, na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przejazdy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów, dostarczaj ących pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi nie będą podlegać opłacie drogowej w systemie e -PEAJE.

Aby zgłosić przewóz pomocy dla powodzian, należy wypełnić formularz i przesłać go do weryfikacji do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Więcej informacji oraz formularz do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

MIL OSI