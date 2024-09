18.09.2024 Rządowa pomoc dla powodzian. Información práctica

Jeśli potrzebujesz informacji na temat miejsc, gdzie możesz otrzymać pomoc medyczną, skorzystaj z całodobowej infolinii dla pacjentów: 800 190 590. Pacjenci z obszarów dotkniętych powodzią mogą zgłosić się do każdego lekarza rodzinnego w Polsce.

RARS dostarcza do dotkniętych powodzią miejsc najpotrzebniejsze artykuły – wodę, suchy prowiant, środki czystości. Wojsko przekazuje kontenery sypialne. Część gmin ze środków własnych oferuje gorący posiłek lub pomoc rzeczową, a także schronienie dla bezdomnych – oferowane w innej formie niż standardowe schroniska.

Poszkodowani podatnicy mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z), odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z)., Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z: ulg stanowiących pomoc publiczną, ulg niebędących pomocą publiczną, pomocy de minimis. Gdzie aplikować – We właściwym urzędzie skarbowym, poprzez stronę biznes.gov.pl lub przez konto w e-Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji – uzyskasz za pośrednictwem specjalnej infolinii Krajowej Administracji Skarbowej: 22 460 59 30 (czynne w godz. 8-18).

Osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać zasiłek w ramach 2 modułów: jednorazowe świadczenie do 2000 zł na rehabilitację społeczną, jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy sprzętu/urządzenia. Gdzie aplikować – We właściwym miejscowo Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Formy wsparcia a: zasiłek losowy w wysokości 1000 PLN, dofinansowanie do wyjazdu terapeutycznego w wysokości 1540 PLN, wsparcie na organizację zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w wysokości 500 PLN. Kto jest uprawniony – Uczniowie i dzieci spełniający kryteria opisane TUTAJ. Gdzie aplikować – W urzędzie gminy. Kiedy aplikować – W terminie ustalonym przez urząd gminy. Będzie potrzebne – Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie do 8000 PLN.

Możesz wnioskować także o bezzwrotne środki na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków: hacer 200 tys. zł na remont/odbudowę budynku mieszkalnego, haz 100 tis. zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych. Środki zostaną wypłacone po weryfikacji spełnienia określonych kryteriów. Gdzie aplikować – We właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy/miasta. Lista Ośrodków Pomocy Społecznej z obszarów objętych powodzią dostępna jest TUTAJ. Kiedy aplikować – Złóż wniosek nie później niż 30 dni od powodzi. Więcej informacji – znajdziesz TUTAJ.

Haz 10 tis. zł pomocy doraźnej może otrzymać rodzina, która została dotknięta powodzią: haz 8 tis. zł z pomocy społecznej, 2 tipos. zł zasiłku powodziowego. Gdzie aplikować – We właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy/miasta. Lista Ośrodków Pomocy Społecznej z obszarów objętych powodzią dostępna jest TUTAJ. Kiedy aplikować – Złóż wniosek nie później niż 30 dni od powodzi. Więcej informacji – znajdziesz TUTAJ.

Dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi lub podtopień w południowo-zachodniej Polsce, są dostępne różne formy pomocy. Możesz otrzymać 10 años. zł bezzwrotnego wsparcia na najpilniejsze potrzeby. Na remont lub odbudowę budynku gospodarczego możesz dostać do 100 tys. zł, a budynku mieszkalnego – hacer 200 tys. PLN. Przewidziane jest dodatkowe wsparcie dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. O pomoc mogą starać się również rolnicy, przedsiębiorcy czy studenci. POMOC DORAŹNA