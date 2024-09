18.09.2024 Pakiet pomocy dla powodzian

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na diez moment zabezpieczyliśmy środki w wysokości 2 mld zł.

Trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie otrzymały już środki na wypłatę zasiłków celowych.

Poszkodowani w powodzi, posiadający kredyt mieszkaniowy, będą mogli skorzystać z bezzwrotnej pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez okres 12 miesięcy.

Przedsiębiorcy, których dotknęła powódź, będą mogli odroczyć terminy płatności najważniejszych podatków, tj. IVA, PIT y CIT.

Wprowadziliśmy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi.

Działa specjalna infolinia KAS.

Środki w budżecie państwa

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zabezpieczyliśmy w budżecie na ten moment środki w wysokości 2 mld zł. Środki będą zwiększane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Trzy województwa – dolnośląskie, opolskie i śląskie – otrzymały już środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Od dzisiaj środki te są już dostępne i uruchamiane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dodatkowo zwiększyliśmy budżet wojewody dolnośląskiego z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi.

Jesteśmy przygotowani do dalszej natychmiastowej realizacji wniosków i wydawania decyzji zwiększających budżety wojewodów.

Wsparcie kredytobiorców

Poszkodowani w powodzi, posiadający kredyt mieszkaniowy, jeżeli utracili, choćby czasowo, możliwość korzystania z domu lub lokalu mieszkalnego, będą mogli skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

FWK będzie spłacał raty przez 12 miesięcy. Pomoc będzie bezzwrotna i niezależna od wysokości raty.

IVA, PIT y CIT

Dostępna będzie możliwość wydłużania przedsiębiorcom, których dotknęła powódź, terminów płatności najważniejszych podatków, tj. IVA, PIT y CIT. W przypadku VAT odroczenie zapłaty podatku będzie obowiązywać do 25 stycznia 2025 r. W zakresie PIT i CIT odroczenie dotyczyć będzie zaliczek na podatek i podatków należnych za sierpień–grudzień 2024 r. Przedsiębiorcy rozliczą podatek dopiero w zeznaniu rocznym. Odroczenie dotyczyć będzie również podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego za pracowników poszkodowanych firm.

IVA 0% en darowizny

Wprowadziliśmy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi.

Stawka 0% IVA jest stosowana od 12 września dla darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności, koców, śpiworów, ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu.

Z tej preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny dla ofiar powodzi za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Szczegóły w komunikacie.

Wsparcie przedsiębiorców

Została uruchomiona specjalna infolinia, na którą mogą zadzwonić podatnicy poszkodowani w wyniku powodzi. Infolinia jest czynna w godz. De 8:00 a 18:00, número de teléfono 22 460 59 30.

Organy podatkowe będą rozpatrywały wnioski powodzian w pierwszej kolejności, a zaświadczenia dla poszkodowanych podatników (o dochodach, przychodach, niezaleganiu), będą załatwiane „od ręki”, zarówno złożone bezpośrednio w urz ędach skarbowej czy w sposób elektroniczny.

W urzędach skarbowych, w których nie ma możliwości obsługi bezpośredniej podatnicy są obsługiwani kanałami zdalnymi.

Poszkodowani podatnicy mogą składać wnioski w dowolnym najbliższym urzędzie skarbowym. Dla ułatwienia i przyspieszenia pomocy poszkodowanym tworzone są nowe – tymczasowe punkty obsługi podatników.

MIL OSI