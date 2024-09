18.09.2024 El ministro Radosław Sikorski wręczył Pawłowi Łatuszce Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El ministro Radosław Sikorski wręczył Pawłowi Łatuszce Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy18.09.2024

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został białoruski opozycjonista, działacz prodemokratyczny i zastępca przewodniczącego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, skazany zaocznie przez reżim w Mińsku na 18 lat .

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz RP, goście zagraniczni oraz środowiska opozycji białoruskiej. Ceremonię otworzył przewodniczący Kapituły Nagrody Prezydent Lech Wałęsa. Laudację na checo Laureata wygłosił ministro Radosław Sikorski.

– Uroczystość będzie zapamiętana jako wyraz uznania nie tylko dla Samego laureata, lecz dla demokratycznych aspiracji całego narodu białoruskiego – wskazał w laudacji szef polskiego MSZ.

Jak dodał, dziś Paweł Łatuszka „mówi jednym głosem z całym zastępem demokratycznych polityków, pokazując światu, że Białorusini są częścią demokratycznej wspólnoty, że mają prawo do europejskich aspirac ji i że olbrzymia ofiara składana przez setki tysięcy Białorusinów, tych wtrąconych do więzień i tych zmuszonych do emigracji, nie może pójść na marne.”

Podczas wręczenia nagrody, ministro Sikorski zwrócił się bezpośrednio do Pawła Łatuszki: „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy jest wyrazem głębokiego szacunku dla Pana odwagi, szacunku dla działań przybliżających dzień, w którym Białorusini powrócą do europejskiej rodziny wolnych narodów.”

Ustanowiona w 2014 r. i reaktywowana w tym roku Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególne działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich. Jej celem jest promowanie kultury demokratycznej oraz inspirowanie i honorowanie działań wspierających pokojową ewolucję środowiska międzynarodowego w kierunku poszanowania praw i wolności człowieka, umacniania rządów prawa i zasad dobrego rz ądzenia w wymiarze lokalnym, regionalnym, i międzynarodowym.

W przeszłości, nagroda została przyznana m.in. liderowi Tatarów krymskich Mustafie Dżemilewowi (2014) oraz Żannie Niemcowej (2015), dziennikarce i aktywistce społecznej, córce zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa.

