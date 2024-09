18.09.2024 Breslavia Bezzwrotne wsparcie także dla kredytobiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Codziennie rano i wieczorem odbywają się posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. W posiedzeniu wziął dzisiaj udział także Ministro Finansów. Przedstawił m.in. możliwości wsparcia dla kredytobiorców i przedsiębiorców. Nowym rozwiązaniem jest spłata przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 12-tu miesięcy rat kredytu hipotecznego dla osób dotkniętych powodzią. El primer ministro Donald Tusk apelował także podczas sztabu, aby weryfikować niepotwierdzone informacje.

Wsparcie dla powodzian – spłata rat kredytu i rozwiązania podatkowe

Premier zapowiadał, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, które odciąży kredytobiorców. Chodzi o osoby, które wskutek powodzi utraciły swoje domy i mają na nie kredyt hipoteczny. Kredytobiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia przy spłacie kredytu.

Poszkodowani w wyniku powodzi, posiadający kredyt mieszkaniowy, będą mogli skorzystać z funduszu wsparcia kredytobiorców. Wsparcie będzie mogło być przyznane kredytobiorcy, który utracił chociażby czasowo możliwość korzystania z domu lub mieszkania. Wsparcie będzie polegało na spłacie przez fundusz wsparcia rat kredytobiorcy przez okres 12-tu miesięcy, bez względu na ich wysokość. Udzielone wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi

– poinformował Ministro Finansów podczas sztabu we Wrocławiu.

Trwają prace nad wprowadzeniem ulg dla powodzian w spłatach również innych zobowiązań – nie tylko hipotecznych.

Trwają prace – i są one już bardzo zaawansowane – nad systemem odraczania płatności rat nie tylko za kredyty i pożyczki hipoteczne, ale także gotówkowe oraz kredyty zaciągane przez małe i średnie firmy

– tłumaczył Andrzej Domański.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, mogą skorzystać z odroczenia i zwolnienia z opłat ZUS. Należy najpierw złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź.

Przedsiębiorcy mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku, w terminie do 15 września 2025 roku. Do opłacenia w tym terminie składek nie będą naliczane żadne odsetki. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenie mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie

– Ministro zaznaczył.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię, gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej informacji o ulgach w spłacie składek – 33 825 31 34 i 76 876 45 76.

Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które wydłuży przedsiębiorcom dotkniętym powodzią terminy płatności za podatki IVA, PIT y CIT.

Dzisiaj projekt rozporządzenia trafi do pilnych konsultacji. Oczekuję, że jutro będzie gotowy do podpisu. W przypadku podatku VAT odroczenie zapłaty podatku będzie obowiązywać do 25 stycznia 2025 roku. W zakresie podatków PIT i CIT odroczenie dotyczyć będzie zaliczek na podatki płatnych od września (czyli należnych za sierpień, od sierpnia do grudnia tego roku). Przedsiębiorcy rozliczający ten podatek rozliczą go dopiero w rozliczeniu rocznym

– mówił A. Domański.

Wiceminister Wiesław Szczepański będzie koordynował kwestie dotyczące współpracy rządowej i instytucjonalnej na rzecz powodzian.

Wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że ich pomoc trafi szybko i we właściwe miejsce, proszę o contact z MSWiA, z Wiceministrem Szczepańskim. Będziemy działali tak, aby szybko i sprawnie ta pomoc docierała tam, gdzie trzeba

– podkreślił Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Firmy, które przekazują środki finansowe lub rzeczowe, a także usługi na rzecz powodzian, objęte są 0% stawką IVA.

Środki finansowe na wsparcie i odbudowę

Wczoraj rząd wygospodarował kolejny 1 mld zł na wsparcie dla powodzian oraz odbudowę infrastruktury. To w sumie 2 mld zł zabezpieczone w budżecie państwa na ten cel.

Zniszczenia i straty po powodzi są ogromne. Obecnie kluczowe jest wsparcie doraźne, a w następnej kolejności odbudowa infrastruktury. Rząd pracuje nad utworzeniem programu odbudowy.

Za istotną część tych szkód państwo weźmie odpowiedzialność, za naprawę i odbudowę. Wczoraj mówiliśmy o rozpoczęciu prac nad utworzeniem programu odbudowy. Zdajemy sobie sprawę, że środki budżetowe, jak i europejskie, będą zdecydowanie przekraczały to co na razie Ministro Finansów zmobilizował

– Poinformował Primer Ministro Donald Tusk.

Na terenach dotkniętych powodzią drastycznie wzrosły ceny na artykuły, które są niezbędne do usunięcia skutków powodzi. Jeżeli zajdzie potrzeba, zostaną zastosowane rozwiązania gambas, które zapobiegną chciwości ludzi.

Ostrzegam tych, którzy próbują zarobić na powodzi i ludzkiej tragedii. Dysponujemy narzędziami prawnymi związanymi ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy ich, aby wymusić powrót cen sprzed powodzi. Będziemy bezwzględnie wykorzystywać nasze uprawnienia gambe, aby nikt nie mógł zarabiać dodatkowych pieniędzy na osobach dotkniętych powodzią

– ostrzegł Prezes Rady Ministrów.

Premier zapowiedział rozmowy w kwestii kolejnych środków europejskich na wsparcie w walce ze skutkami powodzi.

Zweryfikowane informacje dla ludzi

Służby, samorządowcy, media, politycy i wszyscy, którzy przekazują jakiekolwiek informacje, powinni je dokładnie weryfikować.

Jeszcze raz apeluję o wyważony sposób informowania ludności – szczególnie na terenach zagrożonych. Byłoby dobrze, żebyśmy przekazywali informacje na 100% sprawdzone

– apelował podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu Premier.

Służby, w tym głównie policja, powinny zapobiegać dezinformacji i weryfikować doniesienia, które wydają się nieprawdziwe.

Naszym wspólnym zadaniem jest prostowanie dezinformacji. Dla mnie rzeczą bardzo ważną jest, żeby starać się reagować na nowe informacje tak szybko, jak to możliwe, ale najpierw je weryfikujmy

– podkreślił Donald Tusk.

Niesprawdzone informacje mogą powodować caos y pánico. Osoby, które słyszą nieprawdziwe informacje na swój temat, powinny zgłaszać je policji.

Prosiłbym wszystkich, którzy o sobie słyszą, że coś się stało, a się nie stało, żeby możliwie szybko dawali znać, że jest wszystko w porządku. To bardzo ułatwi ewentualne poszukiwania tam, gdzie one są rzeczywiście niezbędne

– prosił szef rządu.

Premier zapowiedział spotkanie z wrocławskim oddziałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby zapobiegać dezinformacji organizowanej.

MIL OSI