Центр подготовки баскетбольных сборных будет построен во Внукове — Собянин

В районе Внуково (ТиНАО) построят Центр подготовки сборных команд Российской Федерации по баскетболу. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В спортивном комплексе площадью около 8,8 тысячи квадратных метров появится более 200 новых рабочих мест. Проект реализует инвестор в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Эта мера поддержки была утверждена в 2019 году. Ее цель — привлечь застройщиков жилья к активному созданию промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Девелоперы, которые рядом с возводимым жильем организовывают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Программа помогает вести комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в сложившихся кварталах и сокращать избыточную маятниковую миграцию.

«За четыре года программа охватила практически все районы Москвы. Мы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и другие объекты», — отметил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более двух триллионов рублей, что позволит создать свыше 285 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Собянин: Городская программа помогает создавать рабочие места ближе к домуС 2012 года в Новой Москве создано более 205 тысяч мест приложения труда

