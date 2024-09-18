Финансовые новости: 18.09.2024, 10-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1018T2 (ИА ДОМ13P2).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

18.09.2024

10:45

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.09.2024, 10-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 111.72) и диапазона оценки рыночных рисков (до 290.77 руб., эквивалентно ставке 33.75 %) ценной бумаги RU000A1018T2 (ИА ДОМ13P2).

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